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Audi Q8 e-tron
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Buitenkans: dik €25.000 afschrijving op een als nieuwe Audi Q8 e-tron

Giga-afschrijving op als nieuwe elektrische SUV

Lars Krijgsman
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Dure elektrische auto's blijken maar wat vaak regelrechte afschrijvingsklappers te zijn. De Audi Q8 e-tron is een treffend voorbeeld daarvan. Maar wist je dat je nu ook van giga-afschrijving kunt profiteren bij de aanschaf van een Audi Q8 e-tron waarvan jij de eerste eigenaar wordt?

De elektrische Audi die zijn leven in 2018 als 'E-tron' begon en vier jaar later werd omgedoopt tot Q8 e-tron, is al even niet meer te koop. De Q8 e-tron werd samen met zijn Sportback-broertje in België geproduceerd, maar die fabriek sloot zijn poorten in februari 2025. Toch kun je nog een praktisch nieuwe Audi Q8 e-tron kopen waarvan jij de eerste eigenaar kunt worden. Bij Audi-dealer Van den Udenhout in Den Bosch staan momenteel nog vier nagenoeg fonkelnieuwe exemplaren in de voorraad. Dat zijn dus geen occasions. Alle vier de exemplaren zijn een Audi Q8 e-tron 50 Quattro Advanced Edition die voor minimaal €76.750 op de prijslijst stonden.

Je koopt zo'n vrijwel nieuwe Audi Q8 e-tron al voor €50.660. Ja, dat is veel geld, maar het is ook een riante €25.000 minder dan je eerder voor een kersvers exemplaar moest aftikken. Als 50 quattro heeft de Audi Q8 e-tron twee elektromotoren die samen een vermogen leveren van 340 pk en 664 Nm. In de bodem zit een 89-kWh accu (netto) die de SUV een rijbereik van 444 kilometer oplevert. Snelladen kan met 150 kW en je mag er ook nog eens 1.800 kilo mee trekken. De voordeligste van het viertal is Manhattengrijs gespoten; de overige exemplaren zijn stuk voor stuk in Chronogrijs uitgevoerd.

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

Een frisse Audi Q8 e-tron rijden voor minder geld? Dat kan natuurlijk. In het uitgebreide aanbod van tweedehands auto's op AutoWeek vinden we een Q8 e-tron met dezelfde aandrijflijn vanaf €38.950. Dan krijg je een exemplaar uit 2023 met 130.000 kilometer ervaring. Voor de €50.000 die de eerder genoemde praktische nieuwe Q8 e-tron kost, vind je ook gebruikte exemplaren met 22.500, 45.000, of 83.000 kilometer ervaring. Al met al geen gekke deal, nietwaar?

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Audi Audi Q8 e-tron Elektrische Auto Occasionvergelijker
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