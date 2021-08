Nissan Z: helemaal officieel met 400 pk

Waarschijnlijk val je bij het zien van de foto's van de Nissan Z niet van je stoel van verbazing. Dat heeft waarschijnlijk vooral met het feit te maken dat je het design van de kakelverse Z al kent. In september vorig jaar liet Nissan namelijk de Z Proto zien, een nauwkeurige Z-vooruitblik waarop Nissans nieuwe sportcoupé als twee druppels water lijkt.

De Z krijgt net als de 370Z een V6, al is het wel een kleinere motor dan de 3.7 V6 waaraan de 370Z zijn naam dankt. De nieuwe Z heeft namelijk een 3,0-liter V6 als krachtcentrale, die in tegenstelling tot de atmosferische 3.7 van de 370Z voorzien is van drukvulling. Sterker nog, de Z heeft niet één, maar twee turbo's. Het levert de Z 405 pk en 475 Nm op. Daarmee is hij maar liefst 50 pk krachtiger dan de sterkste incarnatie van de 370Z, de Nismo-variant. Het vermogen vindt zijn weg via een een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen. Wie liever niet zelf schakelt, kan ook voor een negentraps automaat gaan. Natuurlijk roept Nissan trots dat de nieuwe Z zijn beste ooit is. Het zou ook gek zijn als dat niet zo was, de 370Z is immers behoorlijk op leeftijd. Volgens Nissan heeft de Z 13 procent meer grip in bochten dan zijn voorganger.

De nieuwe Z is er straks in twee smaken. Hij is er als Sport en als Performance. Die Performance-variant krijgt, in combinatie met de handbak, onder meer Launch Control. Alle Nissans Z met automaat hebben dat systeem ook. Daarnaast krijgen de Performance-versies een sperdifferentieel. Geen elektronische, maar gewoon een mechanisch exemplaar. Vanbuiten herken je de Performance-smaak onder meer aan zijn achterspoiler en aan zijn iets aangezette bumperwerk.

Hoe retrotastisch de vormgeving van de Nissan Z ook mag zijn, modern is -ie zeker. In het interieur vinden we een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een multimediascherm met dezelfde diameter.

Dan het slechte nieuws. Het jongste lid van de Z-familie komt niet naar Nederland. Sterker nog, de coupé komt niet eens naar Europa. "Door een krimpende Europese markt voor sportwagens en specifieke emissievoorschriften kon Nissan echter geen businesscase opbouwen voor de introductie van de productieversie van de volgende generatie Z in Europa", zo verklaarde Nissan eerder aan AutoWeek. "In Europa blijven de prioriteiten van Nissan gericht op het vernieuwen van het crossover-assortiment en het elektrificeren van het aanbod."

Daarmee lijkt het Z-avontuur van Nissan in Europa voorlopig tot een eind te zijn gekomen. De in 2009 gepresenteerde 370Z slaat het Z-boek dicht. Sinds de lancering van dat type zijn in Nederland 84 exemplaren verkocht. In 2010 had de auto zijn topjaar, toen vonden 32 exemplaren een Nederlands thuis. Voorganger 350Z scoorde aanmerkelijk beter. Daarvan zijn in ons land 605 exemplaren verkocht.

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van de Z-modellen van Nissan lees je hier.