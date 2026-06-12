De GTi is terug bij Peugeot. De iconische drielettercombinatie keert terug op een regelrechte hot hatch, maar wel een met een elektrische aandrijflijn. Dat is er echter niet zomaar een. De Peugeot e-208 GTi is een regelrecht bommetje dat de Volkswagen ID Polo GTI het snot voor de ogen belooft te rijden.

Midden 2025 gaf Peugeot een duidelijk signaal: het GTi-label keert terug. Het liet een zeer productierijp ogende Peugeot e-208 GTi zien en het is die elektrische pretmachine die nu klaar is voor de markt. Wat blijkt? De productieversie is nog sneller dan de vooruitblik van vorig jaar. De Peugeot e-208 GTi heeft een 281 pk en 345 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Daarmee is het niet alleen de sterkste 208 ooit, maar ook de sterkste GTi in zijn bloedlijn. Elke pk heeft slechts 5,5 kilo te verplaatsen. Rap is de e-208 GTI dan ook. Hij schiet in alle stilte in slechts 5,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Eerder gaf Peugeot nog 5,7 tellen op voor de 0-100-sprint. De topsnelheid is afgeregeld op een maar weinig indrukwekkende 180 km/h.

De Peugeot e-208 GTi heeft de bekende 51-kWh accu (netto) die je ook in de reguliere e-208 aantreft. Het batterijmanagement en de koeling van het pakket zijn wel aangepast aan de hogere prestatieniveaus van de GTi. De Peugeot e-208 GTi staat standaard op Michelin Pilot Sport 4S-banden in de maat 215/40 R18. Op die sloffen komt de heetgebakerde Fransman tot 352 kilometer ver. Als optie zonder meerprijs zet Peugeot de e-208 GTi op Hankook Ventus S1 Evo3-banden. Op dat rubber komt de hot hatch tot 375 kilometer ver.

Uiteraard is de e-208 GTI niet slechts een e-208 met meer vermogen en een lekker dik en typische GTi-elementen volgehangen uiterlijk. Hij heeft aangepaste veren, dempers met hydraulische bump stops en ligt 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan een reguliere e-208. Zowel voor (+5,6 centimeter) als achter (+2,8 centimeter) heeft de top-208 een grotere spoorbreedte. De 208 GTi profiteert van de komst van een stabilisatorstang achter en krijgt ook nog eens een mechanisch sperdifferentieel. Om een op stoom gejaagde e-208 GTi weer fatsoenlijk tot bedaren te brengen, monteert Peugeot achter de voorwielen extra potente remmen., compleet met rode remklauwen.

Peugeot levert de e-208 GTi in zeven kleuren: Okénite White, Elixir Red, Perla Nera Black, Artense Grey, Selenium Grey, Miramar Blue en Agueda Yellow. Die laatste twee kleuren zijn nieuw.

De Nederlandse prijzen van de Peugeot e-208 GTi worden zeer spoedig vrijgegeven. Binnen Stellantis heeft de e-208 GTi overigens al heel wat sportieve broertjes en zusjes. We noemen: de Alfa Romeo Junior Veloce, de Abarth 600e, de Lancia Ypsilon HF en de Opel Mokka en Corsa GSe.