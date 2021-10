Nieuwe Range Rover: elektrisch en zevenzitter

De nieuwe Range Rover is gladder en strakker en toch ziet iedereen in één oogopslag wat het is. Land Rovers super-SUV komt als zevenzitter en vanaf 2024 is hij er ook helemaal elektrisch. Verder is hij er weer als plug-in hybride en als mild hybride met zowel diesel- als benzinemotoren. En uiteraard is er weer een V8.

Highlights

Vanaf 2024 puur elektrisch

Ook voor zeven volwassenen

Multimedia met Amazon Alexa

Vierwielbesturing

Jaguar Land Rover heeft een geheel nieuwe platformarchitectuur ontwikkelt: de Modular Longitudinal Architecture (MLA). We hadden verwacht dat dit bouwsysteem zou debuteren met de nieuwe Jaguar XJ waarvan we al gecamoufleerde exemplaren hebben zien rijden, maar die introductie is (vooralsnog?) afgeblazen. De primeur voor de nieuwe basisarchitectuur is daardoor nu voor de geheel nieuwe, vijfde generatie Range Rover waarbij nu officieel gesproken wordt van MLA-Flex. In al zijn modulariteit is die nieuwe architectuur niet alleen geschikt om er uiteenlopende modellen mee te bouwen, het biedt ook de flexibiliteit voor lengtevarianten. Zodoende komt de nieuwe Range Rover net als de huidige generatie ook in twee lengtes. Beide varianten zijn overigens met vijf centimeter gegroeid: de SWB is nu van voor- tot achterbumper 5,05 meter lang en de LWB maar liefst 5,25 meter. Ook de afstand tussen voor- en achteras is gegroeid, in beide gevallen met 7,5 centimeter, hierdoor meet de korte wielbasis 3,00 meter en de lange wielbasis 3,20 meter.

Van V8 tot BEV

Bij iedere nieuwe generatie verbetert Jaguar Land Rover de prestaties van zijn vlaggenschip zowel on- als off-road weer verder. De vijfde generatie vormt daarop volgens de Land Rover-ingenieurs geen uitzondering. Om te beginnen is het voor 80 procent uit aluminium opgetrokken koetswerk (afhankelijk van de uitvoering) tussen 40 en 50 procent stijver dan de vorige editie, mede dankzij de stijfheid van toegevoegde accupakketten. Daarnaast krijgen de voor- en achteras allebei een actieve stabilisatorstang mee (48 volt, 1.400 Nm) die on-road de koets mooi vlak moet houden en off-road de wielen alle vrijheid geven om de ondergrond maximaal te kunnen volgen. Verder is er een volledig nieuwe achterasconstructie ontwikkeld die vierwielbesturing mogelijk maakt (en daarmee een draaicirkel van slechts 11,37 meter!), maar ook plaats kan bieden aan een elektromotor. Inderdaad, een elektromotor: vanaf 2024 kun je de Range Rover namelijk bestellen met een volledig elektrische aandrijflijn. Alleen moet je op de specificaties van die machine nog even wachten, hij is nog volop in ontwikkeling.

Veel concreter zijn de andere aandrijfvarianten. Om hem in Nederland nog enigszins betaalbaar te houden verschijnt hij volgend jaar al met plug-in hybride aandrijflijnen (440 of 510 pk). Mocht je niet op auto’s met een stekker zitten te wachten dan bestaat het motorenpallet uit zes- en achtcilinders. Dit alles bijna vanzelfsprekend in combinatie met een achttrapsautomaat. De zescilinders zijn drie 3,0-liter diesels met respectievelijk 249, 300 en 350 pk, de vierde zescilinder is een drieliter benzinemotor die piekt bij 400 pk. Alle vier de zescilinders krijgen 48 volt mild hybrid-techniek mee. De absolute topper is in goede Range Rover-traditie uiteraard een V8. Deze 4,4-liter achtcilinder is in feite dezelfde die we ook bij BMW tegenkomen, maar dan wel helemaal 'verlandroverd'. De elektronica is evenals zijn geluidscompositie helemaal toegespitst op de Range Rover. Als je hem op zijn staart trapt is de V8 goed voor 530 pk en 750 Nm en brengt hij de tweeëneenhalve ton wegende Range Rover in 4,6 seconden vanuit stilstand op 100 km/h.

Exterieur

Met zijn zogenoemde zwevende dak, markante motorkapwelvingen, korte voor- en lange achteroverhang is ook de vijfde generatie direct te herkennen als een echte Range Rover. De achterklep bestaat volgens goede Range Rover-traditie weer uit een onder- en een bovendeel. Het onderste deel van de achterklep wordt geflankeerd door de verticale achterlichten die één geheel lijken te vormen met de horizontale donkere strip met de letters Range Rover (waar achter overigens ook led’s schuil gaan). Om ook met geopende achterklep nog aan de verkeersregels te voldoen zitten er in de bumper trouwens ook nog smalle lichtunits. Balancerend tussen traditie en progressie lijkt het design van een nieuwe Range Rover telkens weer meer evolutie dan revolutie. Dankzij zijn grote wielen (op wens zelfs tot 23 inch groot!), verzonken deurknoppen, grote gladde panelen en de optisch als één geheel doorlopende ruiten heeft de nieuweling echter veel weg van een strak gemodelleerde concept car. Toch is dit de auto zoals hij in productie gaat.

Interieur en gadgets

En net als aan de buitenkant is ook in het interieur de vertrouwde Range Rover-designtaal het vertrekpunt geweest, met als resultaat een leefruimte met een in alle opzichten hoogwaardige uitstraling. Meest opvallend is het grote, licht gebogen 13,1-inch multimediascherm dat voor het dashboard lijkt te zweven. De keuze uit materialen wordt verder uitgebreid, waarbij de ecologische voetafdruk niet uit het oog wordt verloren. Zo moeten een combinatie met Ultrafabrics zorgen voor bekledingsmateriaal dat lichter is dan traditioneel leer terwijl er bij het fabricageproces van deze bekledingsstof 75 procent minder CO2 wordt uitgestoten. Niet alle vernieuwing is overigens zichtbaar, aan het oog onttrokken zijn juist tal van systemen die je welbevinden in de auto verhogen, te denken valt hierbij aan actieve geluidsonderdrukking die individuele stiltezones in de auto kan creëren: trillingen van de wielen en geluiden van de banden en uit de aandrijflijn die het interieur binnendringen worden met een antisignaal via 35 speakers geneutraliseerd. Verder krijgt de nieuwe Range Rover een luchtpurificatiesysteem mee met een PM2.5-partikelfilter en technologie waarmee de Engelsen claimen dat geuren, bacteriën en allergenen inclusief het covid-virus geëlimineerd kunnen worden.

Het multimediasysteem maakt gebruik van Amazon Alexa-spraakbesturing waarmee je de auto mondeling van alles kunt opdragen en vragen. Verder werkt het systeem draadloos met Apple CarPlay en Android Auto en kun je je auto via je telefoon op afstand controleren en in- en uitparkeren. Bij elkaar zijn ruim 70 computers continu voor jou bezig om jou in de juiste gesteldheid daar te brengen waar je wezen wilt. Eén van de twee haaienvinantennes op het dak is overigens primair bedoeld voor over-the-air-software-updates die uitgevoerd kunnen worden zonder dat je daar de auto voor aan de kant van de weg hoeft te zetten.

Ruimtegebruik

JLR’s modulaire architectuur die nu dus debuteert bij de nieuwe Range Rover biedt de mogelijkheid om de auto te bouwen met een standaard en een lange wielbasis: de SWB en de LWB. Die laatste kun je niet alleen als vijfzitter bestellen maar dankzij de groeispurt voortaan ook met een derde zitrij waardoor het een zevenzitter wordt. Om claustrofobie de kop in te drukken staat de achterste zitrij 41 mm hoger dan de rij ervoor. Hierdoor kijk je makkelijker over de passagiers op de reguliere achterbank heen door de voorruit. De reguliere achterbank is in de zevenzitter verschuifbaar om de instap naar achteren te vergemakkelijken.

Als je er prijs opstelt is die LWB trouwens ook verkrijgbaar als vierzitter waarbij je achterin beschikt over twee stoelen die niet zouden misstaan in de businessclass. Die stoelen worden gescheiden door een middenconsole die voorzien is van allerhande gemak verhogende voorzieningen.

Voor paardenzadels, golftassen of jachtgeweren heb je in de vijfzitter onder de rolhoes 725 liter bagageruimte ter beschikking. Bij de zevenzitter lever je daar 11 liter van in zolang je de derde zitrij niet gebruikt. Staan alle stoelen rechtovereind, dan moet je met zijn zevenen vechten om de 229 liter die er dan nog beschikbaar is.

Special Vehicle

Wanneer je in de reguliere prijslijst niet kunt vinden wat je zoekt, dan kun je je wenden tot de afdeling Special Vehicles Operations (SVO) voor een Range Rover SV. Daar kun je het zo gek laten maken als je het wilt. Overigens gaat het volgens de directeur van SVO, de Nederlander Michael van der Sande, bij een Range Rover SV niet alleen om hele dikke motoren of luxe in de overtreffende trap, het is net zo goed een PHEV met eco-vriendelijke bekleding. Het gaat om de aandacht voor details. Wat te denken bijvoorbeeld van de keramische bedieningselementen (knopjes, pookhendel) of fineer met een uniek inlegpatroon? En om zich te onderscheiden krijgt de Range Rover SV ook aan de buitenkant SV-logo’s mee van keramiek.

Enfin, SV of niet: in de nieuwe Range Rover zitten is alsof je je ophoudt in de fauteuils van een chique herensalon; het vakmanschap waarmee die auto is afgewerkt spat er vanaf. En als hij echt zo over de weg gaat als de mensen die hem bedacht hebben zeggen (we weten het begin volgend jaar), dan zijn we ben benieuwd of er nog iemand is die een XJ mist.

De vanafprijs van de nieuwe Land Rover Range Rover bedraagt € 160.385. Voor dat bedrag rijd je de Range Rover D250. Voor P400-benzineversie ben je minimaal €164.445 kwijt terwijl je voor de P530 €191.065 moet neertellen.