Nieuwe Hyundai i20: gewoon weer met verbrandingsmotoren

Dit is de nieuwe Hyundai i20. De nieuwe i20 is net als vanouds weer een compacte vijfdeurs hatchback met verbrandingsmotoren. Een verademing voor wie EV-moe raakt, al schuilt er wel een vuistdikke adder onder het gras.

Highlights Hyundai i20

Gewoon weer met verbrandingsmotoren

Iets gegroeid

Vooralsnog niet voor Europa

Maak kennis met de splinternieuwe vierde generatie van de Hyundai i20. Om de adder maar direct te benoemen: de nieuwe Hyundai i20 is vooralsnog alleen voor Brazilië gepresenteerd. Hyundai geeft tegenover AutoWeek aan dat de Hyundai i20 in de rest van de wereld 'in de nabije toekomst' gewoon blijft zoals hij is. Het goede nieuws voor wie gecharmeerd is van wat hij ziet: deze Hyundai i20 is in Europa wel al in testkostuum betrapt. Dat hij níet komt, is dus geen zekerheid.

Dat de nieuwe Hyundai i20 in Brazilië op de markt komt is enigszins opmerkelijk. Speciaal voor de lokale markt ontwikkelde Hyundai jaren geleden de HB20-familie, waarbij HB staat voor Hyundai do Brasil. Deze i20 komt er iets boven te staan, tussen de HB20 en de Creta.

Iets langer

De nieuwe Hyundai i20 is 4,13 meter lang en heeft een wielbasis van 2,58 meter. Daarmee is hij enkele centimeters langer dan 'onze' i20. Die strekt zich uit over een afstand van zo'n 4,08 meter. De nieuwe i20 deelt zijn wielbasis met het model dat je in Europa kunt kopen. Dat doet vermoeden dat de twee hun basis met elkaar delen. De HB20 Hatchback die in de Zuid-Amerikaanse Hyundai-hiërarchie onder de i20 staat, is met een wagenlengte van 3,94 meter en wielbasis van 2,53 meter kleiner.

Scherp en rond

De Hyundai i20 heeft scherp gesneden koplampen met erin drie led-elementen. Middels een horizontale ledstrip tussen de koplampen wordt de lichtsignatuur doorgetrokken. De i20 heeft standaard zwarte kunststof afwerking rond de wielkasten en doet daarmee enigszins 'cross-achtig' aan. Van de HB20 bestond overigens ooit een cross-versie, de HB20X. Die vindt in deze i20 dus enigszins een opvolger.

De schouderlijn loopt vanaf het midden van het achterportier sterk omhoog, terwijl de daklijn vanaf de A-stijl al enigszins afloopt. De achterzijde van de nieuwe i20 doet ons enigszins denken aan die van de Nexo.

In de i20 zien we een breed paneel waarin zowel het infotainmentscherm als het digitale instrumentarium is ondergebracht. In de middenconsole zit een opmerkelijk verticaal georiënteerd knoppeneiland waarmee je de klimaatregeling aanstuurt. Opvallend is hoe Hyundai ronde vormen met strakke lijnen combineert. Kijk maar eens naar het contrast tussen de met ronde vormen bezaaide deurpanelen en de verticale ventilatieroosters.

Ethanol

In Brazilië is de nieuwe i20 enkel leverbaar met zogeheten flexmotoren. Die lusten zowel benzine als ethanol. Er is een turboloze 1.0 driecilinder met 80 pk (75 pk op benzine) en een geblazen 1.0 die 115 pk (ook op benzine) op de been brengt. Schakelen gaat in de minst potente versie met een handgeschakelde vijfbak. De sterkere versie is er enkel met zestraps automaat. Als de i20 onze kant op komt, verwachten we er geëlektrificeerde benzinemotoren in.

Kun jij niet wachten tot Hyundai deze nieuwe i20 naar Nederland haalt, of loop je er niet warm voor? Laat het weten in de reacties.