Nieuwe BMW 2-serie Coupé: direct met prijzen

Dit is de hagelnieuwe BMW 2-serie Coupé, een compacte coupé die in tegenstelling tot de rest van de 1- en 2-serie-familie in de basis gewoon een achterwielaandrijver is. De nieuwe 2-serie Coupé leent techniek van de 4-serie en is per direct zelfs al te bestellen. AutoWeek heeft de prijzen.

Highlights

Achter- of vierwielaandrijving

Met techniek van de 4-serie

Direct als 374 pk sterke M240i

M2 volgt later, Cabrio onzeker

Wie de uitgaande generatie 2-serie Coupé hoog in het vaandel heeft staan, zag de komst van diens opvolger ongetwijfeld met de nodige onzekerheid tegemoet. De actuele 1-serie werd namelijk een voorwielaandrijver, net als de 2-serie Tourer. Zelfs de 2-serie Gran Coupé kwam op het in de basis voorwielaangedreven UKL2-platform te staan. De nieuwe 2-serie Coupé krijgt de eer zich het enige lid van de 2-serie-familie te mogen noemen dat gewoon een achterwielaandrijver is, al komt -ie ook als een vierwielaangedreven beul beschikbaar.

De nieuwe BMW 2-serie Coupé is 4,54 meter lang en 1,84 meter breed. Daarmee is de nieuwe compacte vierzitter een kleine 11 centimeter langer en ruim 6 centimeter breder dan het model dat hij vervangt. Langer en breder dus, maar de nieuwe 2-serie Coupé is met z'n hoogte van 1,39 meter wel mooi twee centimeter lager. De wielbasis is met 5,1 centimeter gegroeid tot 2,74 meter. Ook de spoorbreedtes zijn aanzienlijk toegenomen, voor met 5,4 centimeter tot 1,58 meter en achter met 3,1 centimeter tot 1,59 meter. BMW belooft dat de nieuwe 2-serie Coupé een ideale gewichtsverdeling van 50:50 heeft en dat de auto tot 12 procent stijver is dan z'n voorganger. Dat belooft wat.

Design

Hoewel BMW geen designelement onveranderd heeft gelaten, is de nieuwe 2-serie Coupé direct als zodanig te herkennen. Compacte coupés met een relatief lange neus, korte overhangen en een vrij ver naar achteren geplaatste 'cabine' zijn tegenwoordig immers een zeldzaamheid. De 2-serie Coupé heeft relatief kleine en ietwat geknepen full-ledkoplampen met één in plaats van twee pitten. Tussen de nieuwe kijkers zit een nierengrille van traditioneel format. Ongetwijfeld een opluchting voor wie nog altijd niet kan wennen aan de roosters voorop auto's als de 4-serie. De grille is overigens niet uit verticale spijlen opgebouwd, maar uit verticaal georiënteerde luchtkleppen. BMW geeft elke 2-sserie Coupé een gewelfde motorkap en ook de voorbumper met veel driehoekige vormen vind je op elk exemplaar, al zijn de openingen voorop de voorlopige topversie behoorlijk aangezet.

Ook achterop is de verlichting interessant. De achterlichten zijn namelijk duidelijk een maatje kleiner dan de exemplaren van het uitgaande model. De behuizing van de achterlichten is altijd uitgevoerd in donker plastic. Nog een opvallend detail is de vormgeving van de achterklep, daarin is namelijk een achterspoiler geïntegreerd. Ook hier geldt dat de topversie van de 2-serie Coupé, geholpen door afwijkende bumpers en andere knalpijpen, veel expressiever voor de dag komt. Achter de gewelde achterklep houdt zich een bagageruimte schuil die met 390 liter net zo groot is als die van het vorige model. Wel is de tildrempel zo'n 4 centimeter lager.

Motoren en techniek

BMW introduceert de 2-serie Coupé met twee benzine- en één dieselmotor. De instapper is de 220i Coupé met een 184 pk en 300 Nm sterke nieuwe viercilinder benzinemotor. Die machine helpt BMW's jongste coupé in 7,5 tellen aan een snelheid van 100 km/h. In de zomer van volgend jaar komt overigens een 245 pk sterke versie van die nieuwe viercilinder in de neus van de 230i Coupé te liggen. Dieselen kan met de 220d Coupé. Die heeft een mild-hybride 2.0, een in de basis 190 pk en 400 Nm sterke viercilinder waarmee de 2-serie Coupé in 6,9 seconden het bekende 0-100-sprintje aflegt. Zowel de 220i Coupé als de 220d Coupé hebben standaard een achttraps Steptronic-automaat.

Tot BMW het leveringsgamma van de nieuwe 2-serie Coupé verrijkt met een nieuwe M2, is de M240i xDrive de absolute topper. Deze M Performance-knaller heeft dezelfde 374 pk en 500 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn onder de kap als de M340i. Deze aan een Steptronic Sport-automaat geknoopte zescilinder, die ook een Launch Control-stand heeft, beukt de M240i xDrive in 4,3 seconden naar de 100 km/h. De uitgaande M240i, die ook zonder xDrive-aandrijving leverbaar was, moest het met 34 pk minder doen. De Steptronic Sport-automaat is als onderdeel van het M Sport Plus Pack overigens ook te krijgen in de minder heftig gemotoriseerde 2-series Coupé.

Zoals gezegd ontleent de 2-serie Coupé techniek van zijn grotere broer, de 4-serie. De 2-serie Coupé heeft slagafhankelijke dempers om bewegingen in de koets tot een minimum te beperken. Een sportonderstel is voor de reguliere versies optioneel, al heeft de M240i xDrive het natuurlijk standaard. De koppelkoning krijgt overigens ook M Sport-remmerij en een aangepast differentieel. Een adaptief M-onderstel met adaptieve dempers is voor de M240i xDrive optioneel. Die M240i staat overigens standaard op 19-inch lichtmetaal, z'n mildere broertjes op 17-inch. Optioneel zijn wielen tot 20-inch mogelijk.

Interieur en gadgets

Het interieur van de 2-serie Coupé is voor BMW-liefhebbers natuurlijk een feest der herkenning. Ook hier is het geheel min of meer op de bestuurder gericht. We zien onder meer sportstoelen, een hoge middenconsole en deurpanelen die optisch in het dashboard overlopen. Standaard heeft de 2-serie Coupé een 8,8 inch groot infotainmentscherm en een 5,1 inch display tussen de analoge klokken. Wie bijbetaalt, krijgt een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en een 10,25-inch scherm in de middenconsole. Zaken als een M Sport-stuurwiel en M Sport-stoelen zijn optioneel, hetzelfde geldt voor zaken als een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon, over drie zones gescheiden klimaatregeling en stuur- en stoelverwarming.

Geen nieuw model zonder nieuwe veiligheidssystemen en dus pompt BMW de 2-serie Coupé vol met zaken als Lane Departure Warning, Park Distance Control en adaptieve cruise control. Optioneel zijn systemen als Driving Assistant, Lane Change Warning, Active Cruise Control met Stop & Go-functie, een achteruitrijcamera, Surround View, een head-updisplay en een dashcam beschikbaar.

Prijzen BMW 2-serie Coupé

De nieuwe 2-serie Coupé is al te bestellen. Voor de 184 pk sterke 220i ben je minimaal €47.645 kwijt. Dieselen kan vanaf €50.122 met de 220d. Tot de komst van een nieuwe M2 Coupé is de M240i de absolute topper van het gamma. Voor die 374 pk sterke versie ben je €75.336 kwijt. De eerste exemplaren van de 2-serie Coupé worden begin volgend jaar geleverd. De nieuwe 2-serie Coupé rolt straks in Mexico van de band in de in 2019 geopende fabriek in San Luis Potosí waar nu alleen nog de 3-serie wordt geproduceerd. De uitgaande 2-serie Coupé werd in het Duitse Leipzig geproduceerd. We schatten de kans dat BMW ook weer met een nieuwe 2-serie Coupé laag in.