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Tesla Model 3 in klokje rond
 
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Elektrische auto importeren? Je bent niet de enige! Import van EV's is verdubbeld

Tesla Model 3 populaire import-EV, maar ook de meest geëxporteerde

Lars Krijgsman
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Heb je plannen om een elektrische auto te importeren? Dan ben je bepaald niet de enige. In de eerste vijf maanden van dit jaar is de import van elektrische auto's verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er maar liefst 9.059 elektrische auto's geïmporteerd. Dat zijn er twee keer zoveel als de 4.473 elektrische auto's die in diezelfde periode van 2025 naar Nederland zijn gehaald. Dat blijkt uit cijfers van Autotelex. Gelijktijdig zijn er in de eerste vijf maanden van dit jaar maar liefst 15.104 elektrische auto's geëxporteerd. Er zijn dus ruim drie keer zoveel EV's geëxporteerd als dat er geïmporteerd zijn. Toch waren die ruim 15.000 geëxporteerde elektrische auto's er meer dan 1.000 stuks minder dan in de eerste vijf maanden van 2025.

De elektrische Fiat 500e is de meest geïmporteerde elektrische auto. Daarvan zijn er dit jaar al 525 naar Nederland gehaald. Op plek twee staat de immer populaire Tesla Model Y, gevolgd door de lagere Model 3 op plek drie (469 stuks). Opvallend is dat de Model 3 een populaire EV blijkt om te importeren, maar dat dat ook de EV is die de Nederlandse autohandel liever kwijt dan rijk lijkt te zijn. Met 2.383 geëxporteerde exemplaren was de Tesla Model 3 in de eerste vijf maanden van dit jaar met afstand de meest geëxporteerde EV én de meest geëxporteerde auto, ongeacht het type aandrijflijn. Op plekken twee en drie staan achtereenvolgens de Volkswagen ID3 en Volkswagen ID4.

In totaal zijn er in de eerste vijf maanden van dit jaar in Nederland 126.678 auto's geïmporteerd (+27 procent) en 39.076 auto's geëxporteerd (-5 procent). Het is opvallend dat een groot deel van de top 10 van meest geëxporteerde auto's ongeacht het type aandrijflijn uit EV's bestaat.

Top 10 meest geïmporteerde elektrische auto's - jan t/m mei 2026

MerkModelAantal
1Fiat500e525
2TeslaModel Y492
3TeslaModel 3469
4MiniElectric377
5VolvoXC40/EX40333
6AudiQ4 e-tron304
7Polestar2242
8HyundaiIoniq 5210
9VolkswagenID4202
10AudiQ4 Sportback e-tron190

Top 10 meest geëxporteerde elektrische auto's - jan t/m mei 2026

MerkModelAantal
1TeslaModel 32.383
2VolkswagenID31.835
3VolkswagenID4911
4HyundaiKona810
5Polestar2751
6Kiae-Niro736
7SkodaEnyaq734
8AudiE-tron527
9VolvoXC40/EX40370
10FordMustang Mach-E358
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