Een Vauxhall VX is misschien niet het eerste dat in je opkomt als je zin krijgt in een stukje seventies-nostalgie. Maar áls je er een tegen het lijf loopt, heb je wel wat bijzonders te pakken.

Jimmy Carter wordt president van de VS, Pieter Menten staat terecht en op Tenerife vindt de zwaarste vliegramp ooit plaats. Inderdaad, we hebben het over het jaar 1977. In deze opsomming van memorabele gebeurtenissen in dat jaar ontbreken er nog twee: op zaterdag 20 augustus, een zwaar bewolkte dag met voor de tijd van het jaar lage temperaturen, werd op Cape Canaveral ruimtesonde Voyager 2 gelanceerd én rolde deze Vauxhall VX 1800 Automatic fonkelnieuw een Nederlandse showroom uit. Een andere overeenkomst tussen de Voyager en deze Vauxhall is dat beide het nog doen en dat beide de tand des tijds hebben doorstaan, zij het niet vlekkeloos. Maar waar Voyager zich inmiddels op ruim 21 miljard kilometer van de aarde bevindt, vinden we deze Vauxhall bij een tankstation in het midden van het land.

Geen miskoop

Deze Britse neef van de bij ons beter bekende Opel Record D was in de jaren 70 een geliefd model in de grotere middenklasse. Het was zelfs een tijdje het meest geëxporteerde model uit het Verenigd Koninkrijk, doordat het in vele uithoeken van de aarde op de prijslijst stond, van de VS tot Pakistan en van Australië tot Zuid-Afrika. En Nederland dus. Aanvankelijk heette het model Victor; begin 1976 werd de naam veranderd in VX. Je kon kiezen uit twee viercilindermotoren, een 2,3-liter en deze 1800 met 89 pk. Degene die dit exemplaar die zomerdag 49 jaar geleden de showroom uitreed, heeft beslist geen miskoop gedaan, want hij/zij hield de groen-metallic sedan maar liefst 47 jaar in bezit voordat hij hem aan de huidige eigenaar verkocht. Dat moet gepaard zijn gegaan met een traantje wegpinken.

Hoewel de jaren hun sporen hebben achtergelaten, de lak zijn glans kwijt is en de koets lelijke roestvlekken vertoont, staat hier nog steeds een prachtige tijdreiziger uit een periode waarin het leven een stuk eenvoudiger en onschuldiger (op Menten na dan) leek te zijn. Bovendien is de Vauxhall VX inmiddels een zeldzame weggebruiker in ons land. Maar toch niet helemaal uniek, want een paar jaar geleden kwam zijn evenknie al eens voorbij in deze rubriek.