Natuurlijk komt er van het elektrische alternatief voor de BMW 3-serie ook een oppermachtige M-versie. Met deze BMW M Concept Neue Klasse blikt BMW niet alleen vooruit op die heftige BMW iM3 (of i3 M)!

Tijdens de 24 Uur van Le Mans heeft BMW het doek getrokken van deze BMW M Concept Neue Klasse. Die naam is veelzeggend. Het is dan ook een brute vooruitblik van wat je in grote lijnen van de heftige M-versie van de elektrische BMW i3 kunt verwachten.

De heftige designstudie laat geen twijfel bestaan over zijn sportieve inborst. We zien een heftig uitgebouwde BMW i3 die regelrecht afkomstig lijkt van het circuit. Volgens BMW slaat de M Concept Neue Klasse dan ook een brug tussen 'de geschiedenis van BMW en de autosport'. Deze voorbode heeft uitgebouwde wielkasten aan zowel voor- als achterzijde en heeft wel heel racey ogende zijspiegels op flinterdunne stokjes. In de voorklep zit een opvallende V-vormige luchtinlaat die de elektrische aandrijflijn moet koelen.

Over die aandrijflijn zegt BMW ditmaal niets, al gaf het eerder aan dat de M-versie van de BMW i3 maar liefst vier elektromotoren krijgt. De BMW i3 50 xDrive heeft twee elektromotoren en brengt al 469 pk op de been. Van een BMW iM3 of i3 M met tweemaal zoveel elektromotoren verwachten we simpelweg heel veel.

Terug naar het design. Daar zitten namelijk heel wat elementen in die je later terug zal zien. De gele verlichting – die BMW M Yellow Lights noemt – wordt een element dat alle M-modellen van BMW in de toekomst zullen hebben. Ook de 'Track Lights' gedoopte verlichting aan weerszijden van de voor- en achterbumper zie je in de toekomst terug op BMW's M-modellen. Uiteraard is de BMW M Concept Neue Klasse rijkelijk voorzien van spoiler- en vleugelwerk. Opvallend daarbij zijn de 'zevende diffuser' onderaan de bilpartij en de ducktail-spoiler die in de achterklep is geïntegreerd. Het Monza Red gespoten studiemodel staat op flinke wielen met een centrale wielmoer.

In het vrij minimalistische interieur van de BMW Concept Neue Klasse treffen we vier kuipstoelen die met rood en blauw merinoleer zijn bekleed. De deurpanelen, het stuurwiel en zelfs de rolkooi zijn met nubuckleer bekleed. Het dashboard zelf is voor een groot deel met een zwart geweven materiaal afgewerkt en heeft speciale zeshoekige achtergrondverlichting.

De M-versie van de BMW i3 staat pas voor 2027 op de planning.