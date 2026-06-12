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Audi Q3L
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De Audi Q3 is er nu voor wie lange benen heeft en normale deurgrepen saai vindt

Opmerkelijk!

Lars Krijgsman
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De ene Audi is de andere niet en zo is ook de ene Q3 niet overal hetzelfde. Maak kennis met de fonkelnieuwe Audi Q3L. Die is niet alleen langer dan een normale Q3, maar heeft ook een paar uiterlijke eigenaardigheden.

De Audi Q3 is een 4,53 meter lange SUV met een wielbasis van 2,68 meter. Audi acht dat te min voor de Chinese consument. In China introduceert Audi de Q3 straks alleen als Q3 L. Die is een maatje groter dan de Q3 die je in Nederland kunt kopen. Met een wagenlengte van 4,64 meter is de Q3 L 11 centimeter langer dan een Q3. De wielbasis overtreft die van de internationale Q3 met hetzelfde aantal centimeters en komt uit op 2,79 meter. Je zou denken dat de Q3 L daarmee wel heel dicht op de Q5 zit. Dat klopt, maar in China is ook de Q5 er enkel als L. Die is op zijn beurt 4,84 meter lang en behoudt dus zijn afstand tot zijn kleinere broertje.

Audi Q3

De Audi Q3 zoals die in Nederland te koop is.

De Audi Q3 L is meer dan slechts een grotere Q3. Kijk maar eens naar zijn grille. Aan weerszijden van het Audi-logo heeft joint-venture FAW Volkswagen Automotive horizontale sierstrips toegevoegd. Een opmerkelijker verschil vinden we aan de zijkant. Om precies te zijn in de portieren. Waar de Audi Q3 die je in Nederland kunt kopen traditionele handgrepen heeft, geeft Audi de Q3L in China heel andere exemplaren. Kijk maar eens naar de onderzijde van de B- en C-stijlen. Daar zitten piepkleine 'elektronische' exemplaren zoals je die wellicht kent van de Ford Mustang Mach-E.

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