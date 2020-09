Gelekt: BMW M3 en M4

Op de Instagrampagina Carswithoutlimits zijn vandaag de eerste afbeeldingen van de nieuwe BMW M3 en M4 verschenen. De M3 draagt daarbij een bijzondere groene lak, terwijl de M4 op deze gelekte foto's een gele kleur heeft. Die lijkt met een beetje fantasie op het bekende Dakar Gelb. De uitgesproken grille van de 4-serie, met zijn nieren die de gehele hoogte van de neus beslaan, wordt ook op de M3 toegepast. Opvallend; de reguliere 3-serie heeft een ander front. Iets soortgelijks zagen we eerder bij de M3 van generatie E90 (twee generaties terug), die sedan kreeg toen een neus die vergelijkbaar was met die van de toen actuele 3-serie coupé. Verder is de bekende M-receptuur over de twee modellen uitgestort: we zien heftig bumperwerk, extra elementen op de voorschermen, op twee stokjes geplaatste zijspiegels en een diffuser die aan weerszijden wordt vergezeld door dubbele uitlaatpijpen. Op termijn breidt BMW het M-gamma uit met een M3-versie van de 3-serie Touring. Dat is voor het eerst.

BMW heeft eerder al gemeld wat er in de neus van het nieuwe M-duo ligt. Onder de kap wordt een 480 pk sterke 3.0 zes-in-lijn gehuisvest, een machine die fors krachtiger is dan de zescilinder in de vorige generaties M3 en M4. De vorige M4 was als Competition namelijk goed voor 450 pk. Ook van de nieuwe M-versies komen extra potente Competition-uitvoeringen, alles overtreffende varianten die 510 pk en 650 Nm gaan leveren. De M3 en M4 hebben in 480 pk sterke 'basistrim' een handgeschakelde zesbak. De Competition-uitvoeringen zijn altijd voorzien van een achttraps M Steptronic-automaat. In de basis zijn de nieuwe M3 en M4 achterwielaangedreven, maar er komen varianten met xDrive-vierwielaandrijving.