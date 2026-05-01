De BMW M3 Touring is een echte liefhebberskeuze in Nederland, waar de grotere en snellere M5 touring door zijn PHEV-techniek nog goedkoper is. Wie er echt speciaal en net wat subtieler bij wil rijden, kiest bij de M3 Touring voor een optie die vrijwel niemand anders aankruist. Gratis!

Een M3 Touring én een M5 Touring in de showroom, dat is nooit eerder voorgekomen. De M3 is zo mogelijk nog specialer dan de M5, die in het verleden al tweemaal eerder (gelimiteerd) als Touring leverbaar was. Bovendien zien we de huidige M5 Touring verrassend vaak rijden in Nederland, hoewel dat gezien zijn lage bpm-bedrag ook weer niet zo gek is. Een M5 Touring heb je vanaf € 150.873, voor de kleinere M3 Touring leg je in ons land minimaal €165.406 neer.

Dat komt trouwens ook doordat een M3 Touring in tegenstelling tot een M3 altijd een Competition xDrive is, met vierwielaandrijving en 530 pk dus. Bij de sedan kun je ook nog kiezen voor een handgeschakelde versie met 480 pk en een achterwielaandrijver met 510 pk, dus daar lukt het (nipt) wel voor minder dan 150k.

Die ‘verplichte’ Competition-uitvoering betekent ook dat de M3 Touring standaard is uitgerust met tal van zwarte details die hem nog wat sinisterder doen overkomen. Zo zijn het dak, de dakspoiler, de spiegelkappen en de uitlaten uitgevoerd in hoogglans zwart, waarmee de M3 Touring overigens een ietwat laffe poging doet om het carbon-dak van de M3 sedan te imiteren.

Wie daar niet van gediend is, kan ergens diep in de configurator de gratis optie ‘Zonder exterieur design details’ aanvinken. Met die optie – optiecode 3DE, meerprijs €0 – vervallen de genoemde zwarte accenten en worden dak, spiegelkappen en dakspoiler van je M3 Touring dus ‘gewoon’ in carrosseriekleur uitgevoerd. Ook krijgt de auto dan de verchroomde uitlaateindstukken van de ‘gewone’ M3 sedan.

BMW omschrijft het zelf als volgt:

"Ton-sur-ton. Met het weglaten van specifieke designdetails kiest u voor een meer ingetogen exterieuruitstraling. De spiegelkappen en de achterspoiler zijn uitgevoerd in carrosseriekleur in plaats van zwart. De Gurney flap blijft zwart. De sierstukken voor de uitlaateindpijpen zijn uitgevoerd in chroom in plaats van zwart chroom."

Dat staat hem wat ons betreft uitstekend, en levert bovendien een auto op waarvan je bijna gegarandeerd geen tweede gaat tegenkomen. Of heb jij hem liever mét dat extra zwart?

Mercedes

BMW’s optie 3DE doet in de verte trouwens wel wat denken aan het Business Line-pakket dat Mercedes ooit aanbood voor de E63 AMG, al ging dat nog wel wat verder. Een E63 ‘Business’ heeft in het geheel geen zichtbare AMG-uitlaten en ziet er voor een leek dus uit als iedere andere E. Voor wie wel de kracht en het spektakel wil, maar niet hoeft op te vallen…