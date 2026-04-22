Bovensiepen Zagato
Bovensiepen Zagato is dik twee ton duurder dan basisauto

Voor wat, hoort wat

Joas van Wingerden
4

De Bovensiepen Zagato is een zeer bijzondere auto en daar hoort volgens de mensen achter het vroegere Alpina ook een bijzonder prijskaartje bij.

Nu Alpina is ingelijfd door BMW, gaat de familie Bovensiepen door op eigen naam. Uiteraard wel met BMW's als basisauto's. Het eerste wapenfeit van Bovensiepen Automobile is de Zagato, waarvoor het heeft samengewerkt met de gelijknamige tekenmeester. Aan deze bijzondere coupé ziet een getraind oog nog wel dat hij ooit van de band is gerold als een BMW M4, maar het is zonder meer een creatief totaalplaatje. Bovendien is de Bovensiepen Zagato met zijn 611 pk sterke 3.0 zes-in-lijn fors sterker dan de sterkste af-fabriek M4.

Hij is ook fors duurder, zoals je vast al wel had verwacht. Bovensiepen heeft de configurator online gezet en meldt een Duitse vanafprijs van maar liefst €369.495 inclusief lokale btw. Dat is toch zomaar dik €208.000 meer dan je hier in Nederland minstens voor een BMW M4 kwijt bent en dan mag je ervan uitgaan dat de Bovensiepen Zagato door de bpm hier zelfs nog een stuk duurder wordt. Dan is hij zelfs ruim twee ton duurder dan de BMW M4 Competition M xDrive. Dan rijd je wel wat bijzonders en waarschijnlijk meer waardevasts. Hier lees je meer over de Bovensiepen Zagato.

4
BMW 4-serie Supercars & Sportscars

