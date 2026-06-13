Net als bij zoveel klassiekers het geval is, had je de jaren 80-helden die je in dit artikel ziet beter een jaar of twintig geleden kunnen kopen, toen ze nog goedkoop waren. Lees snel verder en verbaas je over de prijsontwikkeling van deze modellen.

Ditmaal hebben we de marktexperts van Classic Data gevraagd om eens na te gaan hoe de prijzen van klassiekers uit de jaren 80 zich van 2007 tot nu hebben ontwikkeld. De resultaten hebben ons verrast. Wat dacht je van een waardestijging van meer dan 1.000 procent voor een BMW 320i van de E30-generatie? Zo’n auto kon je bijna twintig jaar geleden voor €1.200 op de kop tikken. En hoe zit dat nu? Welnu, inmiddels doet een in goede staat verkerende 320i bijna €15.000. Op deze pagina’s zie je enkele fraaie auto’s uit de jaren 80, die allemaal één ding gemeen hebben: ze zijn duur geworden doordat ze zo in trek zijn.

1. BMW 320i

1982-1985, 1.990 cc, 125 pk

Een zes-in-lijn, achterwielaandrijving en met een lengte van 4,33 meter compact naar hedendaagse maatstaven: de 320i-uitvoering van de tweede generatie van de BMW 3-serie (1982–1994) heeft inmiddels de cultstatus bereikt. Dat heeft hij voor een groot deel te danken aan die zijdezacht lopende zescilinder; uitvoeringen met vier cilinders vind je nog voor minder dan €10.000. De experts van Classic Data melden dat de gemiddelde waarde van €14.400 betrekking heeft op de tweedeurs, maar ons zou het aantal portieren niet uitmaken als het om een net exemplaar gaat.

prijs 2007 €1.200

prijs 2010 €5.800

prijs 2015 €8.700

prijs 2020 €11.600

prijs 2026 €14.400

prijsstijging 1.100%

2. Mercedes-Benz 190E 2.3-16

1984-1988, 2.299 cc, 185 pk

Noem deze auto alsjeblieft geen ‘Baby-Benz’. Die term doet geen recht aan deze uitvoering met aangescherpte viercilindermotor. Hoewel de W201 van 1982 tot 1993 wel degelijk de instapper van Mercedes-Benz was. Een eenvoudige 1.8 tik je voor minder dan € 10.000 op de kop, maar voor een 2.3-16 die in goede staat verkeert, moet je ruim drie keer zoveel neertellen.

prijs 2007 5.700

prijs 2010 12.400

prijs 2015 18.600

prijs 2020 24.800

prijs 2026 30.900

prijsstijging 442%

1985-1992, 1.760 cc, 129 pk (zonder katalysator 139 pk)

De ietwat eigenzinnige opvolger van de originele Scirocco van de hand van Giorgetto Giugiaro was tot tien jaar geleden de beste deal onder de Scirocco’s. Langzaam maar zeker stijgen echter ook de vraagprijzen voor de tweede generatie, zeker als het om een 16V-versie gaat.

prijs 2007 €3.500

prijs 2010 €5.200

prijs 2015 €7.800

prijs 2020 €10.400

prijs 2026 €12.600

prijsstijging 260%

4. Audi 90 2.2 Quattro

1984-1986, 2.226 cc, 136 pk

Een vijfcilinder en quattro, wat een weelde. Inmiddels is hij zeldzaam. De Audi 90 was de luxere variant van de middenklasser 80. Deze luxe variant op basis van de 80 B2 nam het met vijfcilinder-benzinemotor op tegen de BMW 3-serie en de Mercedes 190.

prijs 2007 €4.500

prijs 2010 €6.400

prijs 2015 €9.600

prijs 2020 €12.800

prijs 2026 €15.600

prijsstijging 247%

5. Citroën CX 25 GTI Turbo

1988, 2.482 cc, 166 pk

De Citroën CX is 17 jaar lang gebouwd, van 1974 tot 1991. Halverwege de productiecyclus hebben ze het model nog eens op smaak gebracht. De versie met 2,5-liter viercilinder draagt het prestigieuze GTI Turbo-logo – dat wordt geheid een prijzige klassieker.

prijs 2007 €7.100

prijs 2010 €8.800

prijs 2015 €13.200

prijs 2020 €17.600

prijs 2026 €22.000

prijsstijging 210%

6. Opel Monza 3.0i

1983-1986, 2.969 cc, 179 pk

Een zes-in-lijn en achterwielaandrijving; dat klinkt alsof we hier met een BMW van doen hebben. Maar in dit geval gaat het om een grote sportcoupé van Opel: verfijnde luxe op een lengte van 4,72 meter en met zijn prijs-kwaliteitverhouding een insiderstip.

prijs 2007 €4.000

prijs 2010 €5.000

prijs 2015 €7.500

prijs 2020 €12.500

prijs 2026 € 12.300

prijsstijging 208%

1984-1987, 2.479 cc, 163 pk

Een Porsche voor minder dan € 20.000? Hier is er een. Het is heus een echte, want de 944 heeft een Porsche-viercilindermotor en niet een van Audi, zoals de 924. Een vermogen van 163 pk lijkt misschien niet veel voor een Porsche, maar een topsnelheid van 220 km/h is heel acceptabel.

prijs 2007 €6.300

prijs 2010 €7.600

prijs 2015 €11.400

prijs 2020 €15.200

prijs 2026 €18.600

prijsstijging 195%

1980-1986, 2.464 cc, 158 pk

Zie je overeenkomsten met de Volkswagen Scirocco die op deze pagina’s schittert? Dat kan kloppen, want de Alfetta GTV is ook ontworpen door Giugiaro. De gefacelifte versie, de GTV 6, wordt aangedreven door de heerlijke 2,5-liter zescilindermotor die is ontwikkeld door Giuseppe Busso.

prijs 2007 €8.000

prijs 2010 €9.000

prijs 2015 €13.500

prijs 2020 €18.000

prijs 2026 €22.500

prijsstijging 181%

9. Jaguar XJ-S HE

1981-1991, 5.343 cc, 295 pk

Wat een prachtige sportcoupé blijft het toch. Jaguar bouwde de XJ-S van 1975 tot 1996 in drie series. Het getoonde model met waardestijgingspotentieel komt uit de tweede serie en heeft een twaalfcilindermotor onder de motorkap.

prijs 2007 €11.900

prijs 2010 €10.200

prijs 2015 €15.300

prijs 2020 €20.400

prijs 2026 €25.100

prijsstijging 111%

1981-1986, 1.996 cc, 179 pk

Je moet het maar aandurven, een oude Maserati kopen. Maar als hij technisch in orde is en de roestduivel in de kiem is gesmoord, koop je met deze Italiaanse bolide voor een schappelijk bedrag een echte exoot.