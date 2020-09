BMW M3 Touring in beeld!

BMW-liefhebbers wisten medio augustus even niet waar ze het zoeken moesten. BMW kondigde namelijk aan op termijn met een M3 Touring te komen. Onder de M-fanaten deed dat de gemoederen tot hoge temperaturen stijgen. Niet eerder in de M-geschiedenis kwam er daadwerkelijk een M3 Touring op de markt. In 2000 heeft BMW de M3 Touring Concept op basis van de 3-serie (E46) laten zien, maar die auto is nooit in productie gegaan. Dat maakt BMW straks goed.

De M3 Touring komt pas na de reguliere M3 en M4 op de markt. Wel weten we al wat er in de van de 4-serie grille voorziene neus van de knalstation komt te liggen. BMW heeft namelijk al geroepen dat de M3's en M4's een 480 pk sterke 3.0 zes-in-lijn als kloppend hart krijgen, een krachtcentrale die fors krachtiger is dan de zescilinder in de vorige generaties M3 en M4. De vorige M4 was als Competition namelijk goed voor 450 pk. Ook van de nieuwe M-versies komen extra potente Competition-uitvoeringen, alles overtreffende varianten die 510 pk en 650 Nm sterk zullen zijn. De M3 en M4 hebben in 480 pk sterke 'basistrim' een handgeschakelde zesbak. De Competition-uitvoeringen zijn altijd voorzien van een achttraps M Steptronic-automaat. In de basis zijn de nieuwe M3 en M4 achterwielaangedreven, maar erna volgen varianten met xDrive-vierwielaandrijving. Op deze foto's is de uitgebouwde achterste wielkasten goed te zien. Ook zijn de op twee pootjes staande zijspiegels en de twee sets dubbele uitlaatpijpen een M-kenmerk.

Het is eigenlijk opvallend dat BMW zelden Touring-modellen de volwaardige M-behandeling geeft. Slechts van twee generaties 5-serie, de E34 (foto 11) en V10-generatie E60/E61 (foto 12), leverde BMW een M5 Touring. De 3-serie heeft zoals gezegd nooit een échte M3 Touring gekend. Audi levert de huidige RS4 en RS6 juist alleen als Avant en Mercedes-Benz heeft van de volwaardige AMG-smaken van de C- en E-klasse juist een sedan én een Estate op de menukaart staan.