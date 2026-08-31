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Renault Kwid
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Nieuws

De goedkoopste Renault is vernieuwd: Spring met benzinemotor voor €12.000!

Instappen voor minder dan €12.000!

Lars Krijgsman
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De Twingo E-Tech Electric is in Nederland met afstand de goedkoopste Renault. Het kan echter nog veel goedkoper. Dat bewijst het met de grondig vernieuwde Renault Kwid. Die heeft gewoon verbrandingsmotoren!

De elektrische Dacia Spring die je in Nederland kunt kopen, is een voor de Europese markt afgeleide versie van een goedkope auto die elders in de wereld als Renault Kwid door het leven gaat. Die is er afhankelijk van de markt waar hij wordt verkocht met benzinemotoren en - net als onze Spring - met elektrische aandrijflijnen. In onder meer Brazilië introduceerde Renault zo'n elektrische Renault Kwid in oktober vorig jaar voor het eerst. Die viel kennelijk niet in de smaak. Hij is al uit het lokale leveringsgamma gehaald. De benzineversie mag blijven en is nu grondig vernieuwd.

Renault Kwid

De achterzijde van de vernieuwde Kwid is weinig anders dan de bips die de Dacia Spring hier voor zijn facelift(s) had.

De voor de zoveelste keer gemoderniseerde Renault Kwid heeft een grotendeels gewijzigd front met daarin een andere grille en een volledig nieuwe voorbumper. De over twee lagen verdeelde verlichting blijft behouden. In de Renault Kwid vinden we een volledig nieuw dashboard. Dat lijkt op dat van de elektrische Kwid E-Tech Electric en dus ook op dat van 'onze' Spring, maar is toch niet helemaal hetzelfde. Kijk maar eens naar de vormgeving van de middenconsole en het deel voor de bijrijder. Centraal in het dashboard zit een 10,1-inch scherm. Dat is een maatje groter dan het 8-inch display dat hij vervangt.

Renault Kwid

Ook vanbinnen lijkt de Kwid sterk op de Spring.

De verbrandingsmotor blijft ongewijzigd. Dat is opnieuw een 1.0 driecilinder die op benzine 68 pk levert, maar die 71 pk naar de voorwielen stuurt als je het in Brazilië gebruikelijkere ethanol tankt. Schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak. De vernieuwde Renault Kwid kost in Brazilië omgerekend minimaal €11.800.

Nu we het toch over Renault en Brazilië hebben: daar staan heel wat hier onbekende modellen in de showrooms. Renault verkoopt er onder meer de op de Sandero gebaseerde Kardian, een Oroch geheten pick-up-versie van de vorige Duster én een eigen variant van de Dacia Bigster die er Boreal heet. Ook kun je er in een grotere SUV stappen die Koleos heet en die onderhuids juist een Geely is.

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Dacia Spring

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