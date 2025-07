Dacia Bigster volgens Renault: Renault Boreal!

Dacia heeft de Bigster, en Renault heeft 'm nu ook. Hij heet Renault Boreal en is niet alleen helemaal niet zo boreaal als zijn naam doet vermoeden. Belangrijker nog: hij is in z'n geheel minder Bigster dan je misschien wel had verwacht.

In landen waar de merknaam Dacia geen enkele historie heeft, worden modellen van het merk als Renault verkocht. Vaak waren of zijn dat weinig meer dan Dacia's met Renault-badges. Enkele jaren geleden gaf Renault aan dat de tijd van 'Dacia's met Renault-badges' binnenkort voorbij zou zijn. Dat is het gedeeltelijk. Zo is de huidige Dacia Sandero er in diverse landen als optisch sterk afwijkende maar duidelijk als Sandero te herkennen Kardian. De Dacia Duster heeft echter ook een Renault Duster als neefje die wel weer voor 95 procent op het origineel lijkt. Nu is het de Dacia Bigster de overstap naar Renault maakt. Welkom Renault Boreal.

Minder Dacia dan Duster

De Renault Boreal lijkt aanzienlijk minder op de Bigster dan de Renault Duster op de Dacia-versie. Daarmee volgt de Renault Boreal dus het pad dat Renault met de Kardian op is gegaan. Want er is écht een heleboel anders, al verraadt vooral de raampartij en het silhouet dat de Boreal stiekem een verklede Bigster is. De verschillen zijn echter gigantisch. Kijk maar eens naar dat front. Dat lijkt met zijn over meerdere lagen verdeelde verlichting en grove grille niet alleen in niets op dat van de Bigster, maar vertoon ook niet eens zoveel gelijkenissen met de modellen die je al van Renault kent.

Hoewel je zaken als de portieren en de voorschermen ongetwijfeld in de carrosserie van een Bigster geschroefd krijgt - leuk project - zijn de vormen van de mallen duidelijk anders geweest. Kijk maar eens naar de ronde vormen rond de wielkasten, of naar de vormen die bij de Dacia de wielkasten in het plaatwerk stevig moeten benadrukken en die je op deze Boreal niet ziet. De achterlichten doen sterk aan die van bijvoorbeeld de Renault Symbioz denken en zijn dus ook totaal anders dan die van de Bigster. Ze duiken naar opzij toe niet alleen op andere wijze de achterschermen in. In tegenstelling tot bij de Bigster zit er ook een deel in de achterklep. Dat betekent dus ook dat de achterklep compleet afwijkt van die van de Dacia. Omdat Renault toch serieus bezig was, heeft het ook maar direct de bumpers en wielen vervangen.

Heel internationaal

Maar dan zijn we er nog niet. Zelfs het interieur wijkt enorm af van dat van de Dacia Bigster. Zo zijn het infotainmentscherm en het instrumentarium optisch aan elkaar geknoopt zoals Renault dat ook bij zijn Europese modellen doet. In de Bigster staan de schermen in zekere zin los van elkaar. De middentunnel is wel weer gelijk aan die van de Bigster, de ventilatieroosters weer niet. Hier is werk van gemaakt.

De Renault Boreal rolt samen met de Bigster van de band in het Turkse Bursa. Daar rolt de auto voor 53 markten van de productieband, onder meer voor landen in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Daarnaast ziet de Boreal straks het levenslicht in Brazilië. In Curibata, om precies te zijn. Daar bouwt Renault hem voor 17 Zuid- en Midden-Amerikaanse landen.