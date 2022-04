Pick-upversie Dacia Duster vernieuwd

Wist je dat er van de vorige generatie Dacia Duster ook een pick-up bestaat? Die in Zuid-Amerika onder de vlag van Renault gevoerde Duster Oroch is vernieuwd en is vooral vanbinnen ingrijpend opgewaardeerd.

Buiten Europa gaan modellen van Dacia veelal als Renault door het leven, waaronder in Rusland en in diverse Zuid-Amerikaanse landen. In Zuid-Amerika trok Renault in 2014 het doek van de Duster Oroch Concept, een vooruitblik op een pick-upversie van de toen actuele Duster op basis waarvan een jaar later de productieversie verscheen. Hoewel Renault in Zuid-Amerika inmiddels ook de al jaren in Europa geleverde tweede generatie Duster verkoopt, staat de Duster Oroch op basis van de vorige Duster er nog altijd in de verkooplijsten. Nu is die pick-up grondig vernieuwd, al is hij nog altijd aan de vorige Duster gerelateerd.

De praktische Duster-variant verliest echter het Duster-deel van zijn naam. De nu simpelweg Renault Oroch geheten pick-up krijgt een nieuwe grille die gelijkenissen vertoont met die van de tweede generatie Duster en de voortaan Outsider geheten topuitvoering die is overladen met avontuurlijker ogend bumperwerk krijgt rondom nieuwe bumpers. De lichtunits aan zowel voor- als achterkant zijn voortaan donkerder uitgevoerd en aan de achterzijde van de Duster-met-open-laadbak lezen we voortaan in koeienletters de modelnaam. De kunststof aankleding rond de wielkasten is net iets anders van vorm en achter de achterruit krijgt de Outsider-uitvoering een nieuw frame.

Opvallendere wijzigingen voert Renault in het interieur van de Duster Oroch door. Het uit de vorige generatie Duster afkomstige dashboard wordt namelijk vervangen door een volledig nieuwe cockpit, compleet met een nu hoger op het dashboard geplaatst 8-inch infotainmentscherm. Het geheel geeft het binnenste van de Duster Oroch een veel modernere uitstraling. De Duster Oroch komt in Zuid-Amerika voortaan ook beschikbaar met de geblazen 1.3 TCe die Renault er ook in de Captur en nieuwe Duster lepelt. Deze machine zoals in landen als Brazilië gebruikelijk niet alleen benzine, maar ook ethanol. Gooi je er benzine in, dan levert de 1.3 143 pk. Tank je ethanol, dan is de machine 148 pk sterk. Ook keer de bekende turboloze 1.6 terug, een motor die tevens benzine (118 pk) en ethanol (120) lust.