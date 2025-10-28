BMW bereidt zich voor op een gigantisch vernieuwingsoffensief. Onderdeel van de vloot nieuwe of vernieuwde modellen die onze kant op komt, is de fonkelnieuwe BMW X5. Op deze foto's zie je die beter dan ooit.

Met de lancering van de nieuwe iX3 liet BMW het startschot klinken van wat het een nieuw tijdperk noemt. BMW komt tot 2027 met maar liefst 40 vernieuwde of nieuwe modellen die allemaal designinvloeden en - in het geval van puur elektrische modellen - ook aandrijflijnen van de Neue Klasse-familie krijgen. Vrijwel elke BMW die binnen nu en twee jaar geen generatiewissel ondergaat, krijgt een ingrijpende facelift. BMW komt met een nieuwe X5 met verbrandingsmotoren, evenals met een volledig elektrische BMW iX5 die daar op lijkt, maar er geen schroefje mee deelt. Het is die nieuwe elektrische BMW iX5 die je op deze spionagefoto's beter dan ooit kunt zien.

Onlangs gaf BMW zelf nog foto's van een ingepakte iX5 Hydrogen vrij. Die waterstofversie van de nieuwe iX5 hing nog fanatiek in de plakkers, het exemplaar op de foto's hierboven laat meer van zijn definitieve raampartij zien. Daarbij schemeren ook concreter ingevulde achterlichten en koplampen door het stickerwerk heen. De nieuwe BMW iX5 wordt meer dan de huidige X5 van de X3 een 'grote versie' van de iX3. Opvallend is de van de iX3 afwijkende achterlichtsignatuur en ook de kleine hoog gepositioneerde handgrepen trekken de aandacht. In het plaatwerk van de portieren nemen we zelfs helemaal geen 'vormen' van geïntegreerde handgrepen waar, wat doet vermoeden dat BMW de iX5 Mustang Mach-e-achtige greepjes geeft.

De nieuwe BMW iX3 kennen we vooralsnog alleen als 470 pk sterke 50 xDrive met 108 kWh accu en een bereik van ruim 800 kilometer. Een soortgelijke aandrijflijn verwachten we ook in de BMW iX5, minder potente en krachtigere versies eveneens. Ook mikken we erop dat de nieuwe iX5 wat laadvermogen betreft zeker niet voor de iX3 onderdoet. Dankzij 800v-boordspanning kan je met die SUV met tot wel 400 kW snelladen.

We verwachten dat de nieuwe BMW iX5 - net als de nieuwe X5 - volgend jaar zijn publieksdebuut beleeft.