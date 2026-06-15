De nieuwe BMW X5 wordt leverbaar met maar liefst vijf verschillende soorten aandrijflijnen. Er komen mild-hybride benzine- en dieselmotoren, maar ook plug-in hybride en volledig elektrische aandrijflijnen naar de (i)X5. En er is meer. De BMW komt zelfs met brandstofcel op de markt!

BMW legt achter de schermen de laatste hand aan de ontwikkeling van de fonkelnieuwe BMW X5 en iX5. De X5 debuteert dit jaar nog als volledig elektrische iX5. Wat je daarvan kunt verwachten? In ieder geval heel wat vermogen. De Duitsers maken al melding van de BMW iX5 60 xDrive. Die krijgt vierwielaandrijving en twee elektromotoren die de SUV een vermogen opleveren van 578 pk. Bij veel elektro-pk's is een flinke hoeveelheid kWh's ook meer dan welkom. Die krijgt hij dan ook. BMW perst in de iX5 60 xDrive namelijk een accu met een bruto-capaciteit van 144 kWh. Daar blijft netto 141 kWh van over.

De elektrische BMW iX5 krijgt ook een afgeleide die je wel ergens mee vol kunt tanken: waterstof. In 2028 komt de BMW iX5 Hydrogen. Die BMW-met-Toyota-inbreng krijgt platte waterstofopslagtanks. Die zijn vast prettiger weg te werken dan de cilindervormige tanks die de oude iX5 Hydrogen-prototypes hadden.

De BMW X5 krijgt verder mild-hybride benzine- en dieselversies, waaronder de 400 pk sterke BMW X5 40 xDrive. Het gat tussen de mild-hybride varianten en de volledig elektrische iX5's vult BMW op met plug-in hybrides. Het merk maakt al melding van de 490 pk sterke X5 50e xDrive. Ongetwijfeld volgen er nog meer verschillende aandrijflijnen.

De BMW X5 zonder volledig elektrische aandrijflijnen maakt officieel geen deel uit van de Neue Klasse, al profiteert de X5 wél van Neue Klasse-techniek. Sommige Neue Klasse-foefjes blijven echter voorbehouden aan de elektrische iX5 en de iX5 Hydrogen, waaronder de mogelijkheid om vrijwel 'onmerkbaar' volledig tot stilstand te komen. De elektrische BMW's iX5 en de plug-in hybride varianten van de X5 komen optioneel met tweekamer-luchtvering, Integral Active Steering en actieve rolstabilisatie beschikbaar. BMW's Panoramic iDrive is voor alle X5's beschikbaar.