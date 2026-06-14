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BMW 325i voor Mijn Eerste Auto
 
Mijn eerste auto

'Eerste auto, meteen spanning: BMW 325i brengt Ralph tot aan Russische checkpoints'

Niet eenkennig

5

Van eenkennigheid kun je Ralph Otten niet betichten. Zijn eerste auto had zomaar een Citroën C6 of een Mercedes-Benz kunnen zijn, maar het werd een BMW 325i E90. Door de zes-in-lijn was het liefde op het eerste gezicht. Geef hem eens ongelijk!

Je eerste auto is een BMW met geliefde zescilinder. Dat is een lekker begin!

“Mijn opa reed in precies hetzelfde model, met dezelfde kleurstelling. Het was zijn laatste auto, dus daar zit voor mij veel nostalgie in. Auto’s vormen sowieso een rode draad in mijn leven. Mijn opa was een echte BMW-liefhebber. Elke zomervakantie ging ik samen met mijn zus bij mijn opa en oma logeren. Ze woonden vlak bij de Volkswagen-importeur en daar gingen we vaak naartoe om naar Porsches en Lamborghini’s te kijken. Dat is me altijd bijgebleven. Toen ik eenmaal op zoek ging naar mijn eerste auto, was ik eigenlijk niet eens specifiek op zoek naar een BMW. Maar ik wist zeker dat het een sedan moest worden. Dat is in mijn ogen de mooiste carrosserievorm. Mijn liefde voor auto’s is niet begrensd tot een specifiek merk. Het had net zo goed een Citroën C6 kunnen worden. Maar toen ik een proefritje had gemaakt in deze BMW met zescilinder, was ik gewoon verkocht. Het stuurgevoel is mooi vol en direct, het rijgedrag is fantastisch en die motor maakt het helemaal af. Mijn opa had van die mooie, originele spaakwielen onder zijn auto. Toevallig kwam ik exact zo’n set tegen online, zonder dat ik ernaar zocht. Het voelde bijna alsof het zo moest zijn. Ik ben er voor van Brabant naar Friesland gereden.”

BMW 325i Mijn Eerste Auto

Was je niet bang voor hoge garagerekeningen?

“In feite geen moment. Ik was gewoon te verliefd op die auto om daar echt bij stil te staan. Toen twee weken na aankoop een bobine kapotging, begon ik even te twijfelen. Maar gelukkig is het daarbij gebleven. De auto heeft daarna geen steek laten vallen. Bij aankoop stond er bijna 250.000 kilometer op de teller, maar hij was netjes onderhouden en zag er goed uit. Dan kom je al een heel eind. Ik heb ook het geluk dat mijn neef een bedrijf heeft in oldtimeronderhoud. Daar gaat de BMW ook naartoe voor onderhoud en beurten. Zelf kom ik niet veel verder dan een wiel wisselen en olie bijvullen, maar ik kijk altijd mee als hij op de brug staat. Zo leer ik toch steeds wat bij.”

BMW 325i Mijn Eerste Auto

Maak je veel kilometers?

“De auto wordt vooral gebruikt om mee te reizen. Ik maak er niet mijn dagelijkse woon-werkkilometers mee. De trein is mijn daily driver. Het verbruik valt trouwens nog best mee, zeker op de snelweg waar ik toch de meeste kilometers maak. Gelukkig kost de auto mij vooralsnog weinig in onderhoud, dus zolang het kan, blijf ik er lekker mee doorrijden. Inmiddels heb ik zo’n 40.000 kilometer in drie jaar tijd afgelegd.”

BMW 325i Mijn Eerste Auto

Waar ben je geweest met de 3-serie?

“Met reizen wijk ik graag af van de standaardbestemmingen. Ik zoek liever wat onbekendere of ‘obscuurdere’ plekken op. Het hoeft van mij niet zo burgerlijk te zijn. Boekarest stond al lang op mijn lijstje, dus toen dacht ik: dan maak ik er meteen een roadtrip van. Uiteindelijk werd het een reis van drie weken. Via Google Maps heb ik zelf een route uitgestippeld. Ik heb onder andere de Transfăgărășanpas gereden, echt prachtig. Uiteindelijk ben ik zelfs in Transnistrië beland met de BMW. Toen ik daar bij een checkpoint stond, met soldaten en Russische tanks op de achtergrond, begon ik wel even te twijfelen aan mijn keuzes. Naast deze roadtrip heb ik onder meer de autosalons van Brussel en Parijs bezocht en een trip gemaakt naar het Concorso d'Eleganza in Como. Dat was een groot contrast met Roemenië, met de high society die daar op af kwam.”

BMW 325i Mijn Eerste Auto

Hoe was het in Oost-Europa?

“In Transnistrië raakte ik compleet verdwaald. Ik had geen bereik en de navigatie werkte niet meer. Toen ik eindelijk een bord zag richting Chișinău, besloot ik een doorgetrokken streep te nemen om de afslag nog te halen. Dat werd helaas gezien door de politie. Ik werd meegenomen naar een nogal guur bureau. Daar maakte ik voor het eerst kennis met corruptie. De boete moest ik in Transnistrische roebels afrekenen, maar die had ik niet. Daarna wilden ze dollars, die had ik ook niet. Uiteindelijk namen ze genoegen met vijftig euro. Toen kon ik weer gaan. Poeh, dat was wel even een avontuur.”

BMW 325i voor Mijn Eerste Auto

Ralph Otten

Bouwjaar: 2005

Woonplaats: Den Haag

Beroep: Student / taxichauffeur

Eerste auto: BMW 325i E90 uit 2007

Gekocht in: 2023 voor €6.950

Droomauto: “Citroën SM.”

Signalement

Merk Bmw
Model 325i High Executive
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 6 versnellingen, sequentiële automaat
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 53.507

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. in lijn
Cilinderinhoud 2.497 cc
Maximaal vermogen 160 kW / 218 pk bij 6.500 tpm
Maximaal koppel 250 Nm bij 2.750 tpm
Inhoud brandstoftank 63 l
Lengte / breedte / hoogte 4.520 mm / 1.817 mm / 1.421 mm
Wielbasis 2.760 mm
Massa leeg 1.435 kg
Laadvermogen 545 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 745 kg
Banden 225/45R17Prijzen
Topsnelheid 242 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,7 s
Brandstofverbruik 9,0 l/100km
CO2-uitstoot 218 g/km
5 Bekijk reacties
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