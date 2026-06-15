Is een BMW M5 Touring je visueel te wild, maar vind je zijn aandrijflijn fantastisch? Dan is deze Bovensiepen 5 GT jou misschien wel op het lijf geschreven!

Alpina staat bekend om zijn op diverse vlakken verfijnde versies van meer dan potente BMW's. Hoewel ze veelal bloedsnel zijn, hebben hebben ze vaak meer dan BMW's M-modellen oog voor comfort en luxueuze verwennerij. Alpina is sinds 2022 eigendom van BMW en staat op het punt om zijn eerste modellen onder BMW-bewind te lanceren. Bovensiepen komt nu met een variant van de BMW M5 die Alpina nog niet maakt. Dit is de Bovensiepen 5 GT, een machtige stationwagon die je met een beetje fantasie kunt zien als een Alpina B5 voordat Alpina die maakt.

Dat de Bovensiepen 5 GT zomaar een Alpina had kunnen zijn, is niet zomaar. Bovensiepen is opgericht door de familie die ook Alpina uit de grond stampte. Medio vorig jaar presenteerde Bovensiepen de Bovensiepen Zagato. In tegenstelling tot die op de M4 Cabrio gebaseerde coupé met een deels eigen carrosserie, is de Bovensiepen 5 GT vooral een BMW 5-serie Touring. En niet zomaar een, maar een M5 Touring! Net als de M5 Touring heeft de Bovensiepen 5 GT een plug-in hybride aandrijflijn met een biturbo 4.4 V8. In de Bovensiepen 5 GT brengt die plug-in hybride hardware niet 727 pk, maar 801 pk op de been. Daarmee lanceert de 5 GT zich vanuit stilstand in 3,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 305 km/h. Wel is Bovensiepens plug-in hybride knalstation met een wagengewicht van 2.555 kilo zo'n 5 kilo zwaarder dan een M5 Touring.

Waar de M5 Touring het feit dat hij beresterk is van de daken schreeuwt, komt de Bovensiepen 5 GT aanzienlijk ingetogener voor de dag. Hij heeft rondom weliswaar ander bumperwerk dan een reguliere 5-serie, maar is niet met de gigantische koelopeningen en -gaten doorspekt die de M5 heeft. De Bovensiepen 5 GT heeft een interieur dat tot in de kleinste hoekjes en nisjes is bekleed met Lavalina leer en is uitgebreid naar smaak te configureren. Zijn Europese vanafprijs: bijna €200.000.