Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Bovensiepen 05 GT
Bovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GTBovensiepen 05 GT
 
Nieuws

Bovensiepen 5 GT: 800 pk sterke BMW M5 is milder voor het oog

Lars Krijgsman
8

Is een BMW M5 Touring je visueel te wild, maar vind je zijn aandrijflijn fantastisch? Dan is deze Bovensiepen 5 GT jou misschien wel op het lijf geschreven!

Alpina staat bekend om zijn op diverse vlakken verfijnde versies van meer dan potente BMW's. Hoewel ze veelal bloedsnel zijn, hebben hebben ze vaak meer dan BMW's M-modellen oog voor comfort en luxueuze verwennerij. Alpina is sinds 2022 eigendom van BMW en staat op het punt om zijn eerste modellen onder BMW-bewind te lanceren. Bovensiepen komt nu met een variant van de BMW M5 die Alpina nog niet maakt. Dit is de Bovensiepen 5 GT, een machtige stationwagon die je met een beetje fantasie kunt zien als een Alpina B5 voordat Alpina die maakt.

Dat de Bovensiepen 5 GT zomaar een Alpina had kunnen zijn, is niet zomaar. Bovensiepen is opgericht door de familie die ook Alpina uit de grond stampte. Medio vorig jaar presenteerde Bovensiepen de Bovensiepen Zagato. In tegenstelling tot die op de M4 Cabrio gebaseerde coupé met een deels eigen carrosserie, is de Bovensiepen 5 GT vooral een BMW 5-serie Touring. En niet zomaar een, maar een M5 Touring! Net als de M5 Touring heeft de Bovensiepen 5 GT een plug-in hybride aandrijflijn met een biturbo 4.4 V8. In de Bovensiepen 5 GT brengt die plug-in hybride hardware niet 727 pk, maar 801 pk op de been. Daarmee lanceert de 5 GT zich vanuit stilstand in 3,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 305 km/h. Wel is Bovensiepens plug-in hybride knalstation met een wagengewicht van 2.555 kilo zo'n 5 kilo zwaarder dan een M5 Touring.

Bovensiepen 05 GT

Zelfs de plaatsing van de Bovensiepen-logo's doet denken aan de manier waarop Alpina dat doet.

Waar de M5 Touring het feit dat hij beresterk is van de daken schreeuwt, komt de Bovensiepen 5 GT aanzienlijk ingetogener voor de dag. Hij heeft rondom weliswaar ander bumperwerk dan een reguliere 5-serie, maar is niet met de gigantische koelopeningen en -gaten doorspekt die de M5 heeft. De Bovensiepen 5 GT heeft een interieur dat tot in de kleinste hoekjes en nisjes is bekleed met Lavalina leer en is uitgebreid naar smaak te configureren. Zijn Europese vanafprijs: bijna €200.000.

8 Bekijk reacties

Lees ook

BMW M5 V10 op de rollenbank

Charrel rijdt zijn droomauto, een BMW M5 met V10: 'De drijfstanglagers zijn gevoelig'

Nieuws
Bovensiepen Zagato

Bovensiepen Zagato is dik twee ton duurder dan basisauto

Nieuws
BMW 5-serie

Opnieuw terugroepactie BMW: in Nederland duizenden auto's terug vanwege brandgevaar

Nieuws
BMW M5 Touring spyshots

BMW M5 Touring ondergaat ook een gedaantewisseling

Nieuws
BMW E34 mule X5

In 1995 zagen we de enige Allroad-achtige die BMW ooit bouwde

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.