Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BMW X1 28i occasion
 
Nieuws

Deze BMW X1 was de enige in zijn segment met een zescilinder

Meer luxueus dan sportief

Jan Lemkes
4

Compacte SUV’s hebben vrijwel altijd ‘gewoon’ een drie- of viercilinder aan boord, tenzij ze elektrisch zijn uiteraard. Rond 2010 monteerde BMW echter gewoon een dikke zescilinder lijnmotor in de X1 en zo’n X1 koop je nu voor een relatief klein bedrag.

Een zescilinder in een X1? Anno 2026 is het absoluut ondenkbaar. De X1 is al twee generaties lang een voorwielaandrijver en op dat platform levert BMW überhaupt geen zespitters, nog afgezien van het feit dat zo’n grote motor in zo’n groot model toch al ongebruikelijk is. De eerste X1 was echter nog gewoon een (in beginsel) achterwielaandrijver, gebaseerd op het platform van de toenmalige 1-serie. De E84 verscheen in 2009 en was meer cross-over dan SUV, maar mooi wel een (iets) ruimer alternatief voor die wel erg krappe 1-serie. Dat je voor hetzelfde geld ook een fijne en nog ruimere 3-serie Touring had, vergeten we dan maar even.

Die eerste X1 was dus een achterwielaandrijver en had de motor niet dwars, maar in lengterichting voorin. Wie er oog voor heeft, ziet dat meteen. Ondanks zijn compacte en ietwat hoge koets heeft de X1 klassieke BMW-proporties, met een zeer korte overhang aan de voorzijde, een lange neus en dus een grote afstand tussen vooras en voorportier. Wie dat nog niet genoeg ‘klassiek BMW’ vond, kon hem zelfs met een zescilinder-in-lijn bestellen. In Amerika had je hem zelfs met de brute 35i-turbomotor met dik 300 pk; in Europa hielden we het bij de 258 pk sterke en atmosferische 28i. Nog altijd meer dan zat en bovendien van een verfijningsniveau dat je met een viercilinder alleen in je dromen haalt.

BMW X1 occasions

Baden in weelde in deze X1.

Dat die 28i’s nieuw niet bepaald populair waren in Nederland, laat zich raden. Toch vonden we vandaag een prachtig en origineel Nederlands exemplaar. De relatief hoge kilometerstand van dik 250.000 is een nadeel, hoewel het per jaar eigenlijk wel meevalt voor een auto uit 2010. De eerste eigenaar van de 21-LGN-8 vinkte vrijwel de hele optielijst aan. We noteren sportstoelen, beige leer, een panoramadak, xenon en een uitgebreid infotainmentsysteem. Het geheel werd op chique wijze aangekleed en ingevuld. Geen M-pakket dus, maar een klassieke kleurstelling met zilverkleurige accenten en helder glas. Inpakken en meenemen dus, en dat voor €8.495.

Of een van de andere X1 28i’s van deze lichting natuurlijk, want in totaal staan er op het moment van schrijven zeven te koop met deze motor.

Signalement

Merk Bmw
Model X1 xDrive28i Executive
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie 6 versnellingen, sequentiële automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 59.670

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. in lijn
Cilinderinhoud 2.996 cc
Maximaal vermogen 190 kW / 258 pk bij 6.600 tpm
Maximaal koppel 310 Nm bij 2.600 tpm
Inhoud brandstoftank 63 l
Lengte / breedte / hoogte 4.454 mm / 1.798 mm / 1.545 mm
Wielbasis 2.760 mm
Massa leeg 1.585 kg
Laadvermogen 595 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.000 kg / 750 kg
Banden 225/50R17Prijzen
Topsnelheid 230 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 6,8 s
Brandstofverbruik 9,4 l/100km
CO2-uitstoot 219 g/km
4 Bekijk reacties
BMW BMW X1 Occasionvergelijker
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
BMW X1 SDrive18i Executive

BMW X1

SDrive18i Executive

  • 2010
  • 243.320 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Autobedrijf Koningshoek B.V.
€ 7.450
BMW X1 SDrive18i Executive Automaat panorama dak leerbekeleding stoelverwarming cruis control trekhaak

BMW X1

SDrive18i Executive Automaat panorama dak leerbekeleding stoelverwarming cruis control trekhaak

  • 2010
  • 170.350 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 3 weken
Little Budget Cars
€ 8.999
BMW X1 1.8i Automaat,Cruise,Pano,PDC,Navi,Trekhaak.

BMW X1

1.8i Automaat, Cruise, Pano, PDC, Navi, Trekhaak

  • 2011
  • 233.903 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 2 maanden
Van Wijk Auto's
€ 7.950
BMW X1 sDrive18i Executive Automaat | Leder | Bluetooth

BMW X1

sDrive18i Executive Automaat | Leder | Bluetooth

  • 2011
  • 142.926 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 2 maanden
HOC-Zeeland B.V.
€ 10.445
BMW X1 sDrive18d Executive | 143 pk | Trekhaak | €8.950

BMW X1

sDrive18d Executive | 143 pk | Trekhaak | €8.950

  • 2011
  • 230.860 km
  • Diesel
  • 105kW/143pk

Handgeschakeld

Online sinds 4 maanden
Human Cars
€ 8.950
BMW X1 SDrive18i Executive

BMW X1

SDrive18i Executive

  • 2010
  • 143.011 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 4 maanden
Refa Automotive
€ 10.950

Lees ook

Op Zoek Naar
BMW X1 occasion

Deze sportieve SUV's koop je voor €15.000

BMW X1

BMW X1 - Occasion aankoopadvies

Autotest
BMW X1 Xdrive28i

Test - BMW X1 Xdrive28i (2011)

Audi Q3 vs BMW X1

Dubbeltest Audi Q3 vs BMW X1

Eerste rijtest
BMW X1 xDrive28i

Test BMW X1 xDrive28i

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.