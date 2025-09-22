De nieuwe BMW X5 komt met maar liefst vijf verschillende soorten aandrijflijnen op de markt. Een model van BMW's fonkelnieuwe Neue Klasse is het niet, maar Neue Klasse-invloeden krijgt de auto wel. En de iX5 Hydrogen geheten waterstofversie komt er dankzij hulp van Toyota ook!

Een nieuwe BMW hoeft straks geen deel uit te maken van de Neue Klasse - die onlangs met de nieuwe BMW iX3 is geïntroduceerd - om op een Neue Klasse-BMW te lijken. Onder de Neue Klasse vallen volledige nieuwe elektrische BMW's die puur als elektrisch model zijn ontwikkeld en die dus ook op een nieuw modulair EV-platform staan. De volledig nieuwe designtaal die de Duitsers introduceerden met de nieuwe iX3, en dus met de eerste BMW van de Neue Klasse, sijpelt samen met andere stukjes Neue Klasse-techniek wél door naar toekomstige nieuwe BMW's. Dat verklaart waarom de volledig nieuwe en alweer vijfde generatie van de BMW X5, die je hier op een set nieuwe foto's in camouflagekostuum ziet, enigszins op de nieuwe iX3 lijkt. Met die iX3 heeft de X5 op de foto's nóg een overeenkomst. Het is namelijk ook een volledig elektrisch aangedreven versie. Hij heet BMW iX5 Hydrogen en is dus niet zomaar een iX5.

Inderdaad: net als van de huidige generatie BMW X5 komt er ook van het nieuwe model een elektrisch aangedreven Hydrogen-versie. De nieuwe BMW iX5 Hydrogen krijgt een brandstofcel waarin waterstof wordt omgezet in elektrische energie. De opzet is bekend, het systeem zelf is echter van een nieuwe generatie. De iX5 Hydrogen krijgt dan ook wat BMW 'de derde generatie brandstofceltechniek' noemt. Die techniek ontwikkelt BMW samen met niemand minder dan Toyota. Dat is geen verrassing: de reeds bestaande iX5 Hydrogen heeft immers al een brandstofcel van Toyota.

De nieuwe BMW iX5 Hydrogen komt in 2028 op de markt en zal daarmee de eerste variant zijn van de nieuwe X5 die op de markt komt. De nieuwe BMW X5 komt behalve als iX5 Hydrogen met brandstofcel met vier andere soorten aandrijflijnen op de markt. Er komen benzineversies, evenals dieselversies en plug-in hybride varianten. Daarnaast komt er ook een volledig elektrisch aangedreven BMW iX5 zónder brandstofcel. Of die wél onder de Neue Klasse-vlag hangt en dus op een zogenoemd dedicated EV-platform staat? Dat valt nog te bezien. Ondenkbaar is het zeker niet.

Vooralsnog moeten we het met de foto's van een ingepakte BMW iX5 Hydrogen doen. Voor het delen van technische gegevens daarvan vindt BMW het nog te vroeg.

Specificaties van de bekende BMW iX5, op basis van de huidige generatie X5, hebben we natuurlijk wel. Die heeft een 401 pk en 720 Nm sterke elektromotor, twee waterstoftanks van samen net geen 6 kilo en een brandstofcel met een continue vermogen van 170 pk. De totale actieradius: 504 kilometer. Ongetwijfeld overtreft de nieuwe BMW iX5 Hydrogen de huidige versie op elk vlak.

We hebben de nieuwe BMW X5 al eens digitaal laten tekenen. Het resultaat daarvan zie je hier.