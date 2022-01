De 10 belangrijkste elektrische auto's van 2022

In 2021 maakten we kennis met een enorme hoeveelheid elektrische nieuwkomers. Dat de stortvloed aan nieuws nog lang niet ten einde is, blijkt wel uit het feit dat we streng moesten selecteren om tot de tien belangrijkste elektrische nieuwkomers van 2022 te komen.

Hyundai Ioniq 6

De Hyundai Ioniq 5 was in 2021 zonder twijfel één van de belangrijkste elektrische nieuwkomers. Hyundai pakt in 2022 door met de Ioniq 6 (zie illustratie hierboven), die heel anders wordt dan het eerste model uit deze reeks. In plaats van een enorme hatchback met retro-koets staat er straks een glad, laag model met een sedan-achtige koets klaar. Dat is goed nieuws voor het verbruik, want een elektrische auto profiteert als geen ander van een goede stroomlijn.

Renault Mégane E-Tech electric

We hebben hem al uitgebreid bekeken en konden er zelfs al even mee op pad, maar volgend jaar arriveert de Renault Mégane E-Tech Electric in Nederland. Met recht een belangrijke nieuwkomer, want dit is de eerste EV van Renault op het nieuwe CMF-EV platform, dat hij deelt met de Nissan Ariya. Daarover gesproken …

Nissan Ariya

De Ariya zelf mag natuurlijk niet ontbreken op deze lijst. De auto werd al in 2020 gepresenteerd, maar komt na enige vertraging toch echt naar Europa. Deze Nissan deelt zijn techniek met de Mégane E-Tech, maar is wel een stuk groter en meer SUV. Daar waar de Renault op de Volkswagen ID3 mikt, zit deze Nissan meer in het vaarwater van de ID4. Dat zien we ook terug in de specificaties, want de Nissan kan rekenen op grotere accu’s en meer vermogen.

Toyota BZ4X/Subaru Solterra

Twee in één, want het gaat in feite om dezelfde auto. Zowel de Toyota bZ4X als de Subaru Solterra moet voor het einde van 2022 in Nederland arriveren. Met name de Toyota is erg belangrijk, vooral omdat de autowereld zo lang heeft moeten wachten op de eerste serieuze EV van deze gigantische autofabrikant. Hij is ook onderdeel van een interessante subtrend, want net als de inzendingen van Nissan en Renault is deze ‘dedicated’ EV in principe een voorwielaandrijver. Er komen echter ook versies met vierwielaandrijving aan. Daar blijft het trouwens niet bij, want Toyota presenteerde volgende week een heus EV-offensief, waaronder nog vier modellen uit de BZ-reeks.

Mercedes-Benz EQE (SUV)

Na elektrische toplimousine EQS wacht ons volgend jaar de EQE, ofwel een iets minder groot model op hetzelfde MEA-platform en met bijna net zo indrukwekkende specificaties. In tegenstelling tot de EQS is de EQE een echte sedan. Wie dat niet praktisch genoeg vindt, kan zich echter verheugen in de komst van een EQE SUV. Juist: het elektrische equivalent van een GLE, zij het met een compleet andere koets. Te groot en te duur? Geen nood, er komt ook een EQB.

BMW i3

Net als concurrent Mercedes wil BMW niet alleen puur als zodanig ontwikkelde EV’s aanbieden, maar ook waar mogelijk met elektrische varianten van bestaande modellen komen. Het eerste voorbeeld uit de eerste categorie zagen we in 2021, in de (bijzondere) vorm van de iX. Volgend jaar staat alles in het teken van de tweede categorie. Na de iX3 arriveert de i4, ofwel de elektrische uitvoering van de 4-serie Gran Coupé. BMW pakt meteen door met een i3, die niets te maken heeft met het gelijknamige model dat we nu kennen. Het is ‘gewoon’ een elektrische 3-serie, maar dat zou ook weleens zijn grootste kracht kunnen zijn. Het blijft trouwens niet bij een i3, want er komt ook een elektrische 7-serie met de naam i7. Interessante tijden!

Polestar 3

Op fantasievolle modelnamen kunnen we Polestar nog steeds niet betrappen, maar wel op een fantasievoller uiterlijk. De Polestar 3, die in 2022 wordt geïntroduceerd, krijgt ten opzichte van zijn merkgenoten namelijk een heel andere neus. Daarmee worden ook de zichtbare familiebanden met Volvo grotendeels losgelaten en krijgt het merk veel meer een eigen gezicht. De Polestar 3 wordt -uiteraard- een SUV, maar wel een met sportieve proporties. Grote wielkasten, een lage daklijn en een langgerekte zijruitpartij leveren een gespierd uiterlijk op. De Polestar 3 lijkt ook in technisch opzicht sterk af te wijken van de Polestar 2, Volvo XC40 en Volvo C40 en belooft dus in alle opzichten een belangrijke nieuwkomer te worden voor dit Zweeds/Chinese merk.

Volkswagen ID5/Skoda Enyaq Coupé

Voor wie het nog niet door had: ja, stiekem bespreken we veel meer auto’s dan tien. Net als bij Toyota en Subaru staan er twee auto’s in de kop, want de Volkswagen ID5 en Skoda Enyaq Coupé vertonen veel overeenkomsten. Ze verhouden zich tot elkaar zoals de ID4 tot de reguliere Enyaq, maar hebben allebei een aflopende, meer coupé-achtige daklijn. Opvallend is dat Volkswagen voor een aparte modelnaam kiest, terwijl Skoda kiest voor het toevoegen van het discutabele ‘Coupé’. Reken in beide gevallen uiteraard op een hogere prijs en minder bagageruimte dan bij de reeds bekende modellen, al valt het verlies onder het afdekzeil wel mee. Als ruimte belangrijk is, is het goed om te weten dat Volkswagens elektrische ‘busje’ volgend jaar eindelijk in productievorm moet verschijnen. De ID Buzz is de personenversie, de ID Cargo een bestelbus.

Audi Q6 e-tron

2021 was bij Audi het jaar van de E-Tron GT en de Q4 e-tron, 2022 wordt dat van de Q6 e-tron. Een grotere elektrische SUV dus, die weer net onder vaandeldrager E-tron SUV moet verschijnen. Het interessantste aspect van de Q6 e-tron is op dit moment dat het de eerste Audi is die op het in samenwerking met Porsche ontwikkelde PPE-platform staat. Dat deelt de auto vanaf 2023 met een elektrische Porsche Macan, maar er volgt bijvoorbeeld ook een A6 e-tron op deze basis.

MG 5 Electric

Het in China herboren MG brengt verrassend betaalbare EV’s naar Nederland en scoorde daarmee tot dusver heel aardig. De gefacelifte ZS EV staat inmiddels in de (gesloten) showroom met een veel grotere actieradius, maar volgend jaar maken we kennis met de MG5 Electric. Dat is een heel leuke, want het is geen SUV, maar een elektrische stationwagon. Dat kenden we tot nu toe eigenlijk alleen van Porsche, maar we betwijfelen of er veel mensen zijn die twijfelen tussen een MG5 en een Taycan. De MG kost minder dan 30 mille, heeft een bagageruimte van 479 liter en komt in het gunstigste geval 400 kilometer ver. Lang niet onaardig, toch?