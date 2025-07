De elektrische Toyota bZ4X is voor het eerst vanaf minder dan €40.000 te koop. De vernieuwde bZ4X heeft een vanafprijs van €39.995. Daarmee ligt zijn vanafprijs maar liefst €6.000 lager dan voorheen. Dat is niet zomaar, want je krijgt er ook een minder vaardige aandrijflijn voor terug.

De vanafprijs van €39.995 geldt voor de bZ4X Active Limited Edition. Die heeft een kleinere 57,7-kWh accu, die eerder niet leverbaar was. Voorheen had de bZ4X immers altijd een 71,4-kWh batterij. De nieuwe instapper heeft een bereik van 444 kilometer. Hij is 170 pk sterk, terwijl de SUV voor de facelift altijd goed was voor 204 pk of zelfs 218 pk (met AWD).

bZ4X goedkoper

Liever meer vermogen én een groter bereik? Geen probleem. De Toyota bZ4X is er ook met een grotere accu. Die heeft ditmaal een capaciteit van 73,1 kWh. Die batterij valt te combineren met een 224 pk sterke aandrijflijn met voorwielaandrijving én aan een 343 pk krachtige aandrijflijn met vierwielaandrijving. De voorwielaangedreven bZ4X met deze accu komt tot 568 kilometer ver en is er als Dynamic vanaf €45.995. Voordat de bZ4X werd vernieuwd, was dat de vanafprijs van de SUV. Voor dat geld kreeg je toen echter een kleinere accu, minder pk's, een kleiner bereik én een eenvoudigere uitvoering (Active). Flinke winst dus.

De Toyota bZ4X met vierwielaandrijving heeft een actieradius tot 559 kilometer en kost minimaal €47.995 (Dynamic AWD). Een vierwielaangedreven bZ4X kostte je voor de facelift minimaal €52.995. Voor dat geld kreeg je minder vermogen (218 pk) en een kleinere accu en dus een kleiner bereik (461 kilometer).

De eerste exemplaren van de vernieuwde Toyota bZ4X komen in december naar Nederland.

Hier lees je meer over wat er bij de facelift van de Toyota bZ4X allemaal veranderde.

Prijzen Toyota bZ4X - juli 2025