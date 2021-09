Mercedes-Benz EQE: elektrisch alternatief E-klasse

De absoluut grootste klapper van het nieuws dat Mercedes-Benz in München presenteert, is deze volledig elektrische EQE. Waar je de EQS moet zien als het elektrische equivalent van de S-klasse, is deze splinternieuwe EQE dat voor de E-klasse. De EQE komt medio volgend jaar op de markt.

Highlights

'Kleintje EQS'

Medio volgend jaar op de markt

Komt o.a. als EQE 350 met 90 kWh accu

545 tot 660 kilometer actieradius

Met de nieuwe, volledig elektrische EQE geeft Mercedes-Benz de EQS een kleiner broertje, maar die omschrijving op zich is te weinig eer voor deze auto. De EQE is 4,95 meter lang, 1,96 meter breed en iets meer dan 1,5 meter hoog. De gelikt gelijnde EQE komt met die afmetingen aardig overeen met de CLS en de 4,92 meter lange E-klasse. De wielbasis van de EQE bedraagt een heftige 3,12 meter. Ter vergelijking, de E-klasse heeft 2,94 meter tussen de voor- en achteras. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Mercedes-Benz zegt dat de EQE achterin ruimer is dan zijn 5-serie-concurrent. De bagageruimte heeft een inhoud van 430 liter. Dat is weer fors minder dan de CLS (520 liter) en de E-klasse (540 liter).

Techniek

Net als de EQS staat de Mercedes-Benz EQE op het puur voor elektrische modellen bestemde MEA-platform. Vooralsnog presenteert Mercedes-Benz de EQE alleen als EQE 350, een versie met een 292 pk en 530 Nm sterke elektromotor op de achteras. Het accupakket van de EQE 350 heeft een capaciteit van 90 kWh. Modellen van de EQE-familie zijn volgens Mercedes-Benz goed voor een WLTP-actieradius van 545 tot 660 kilometer. Het merk spreekt al van de komst van een maar liefst 680 pk sterke topversie, uiteraard een variant waar AMG zich tegenaan heeft bemoeid. Er komen naast achterwielaangedreven versies ook versies met 4Matic-vierwielaandrijving. Met minimaal twee elektromotoren dus. Meer informatie over die overige motorversies volgt later. De EQE is optioneel te krijgen met Airmatic-luchtvering en adaptieve dempers. Ook op de optielijst staat de van de EQS bekende mee- en tegensturende achteras.

Design

Het ontwerp van de EQE zal niemand steil achterover doen slaan van verbazing. De algehele lijn van de auto doet namelijk sterk denken aan die van de EQS en ook de vormgeving van de voor- en achterkant lijkt sterk op die van de grote broer van de EQE. De koplampen van de EQE zijn echter anders van vorm en lopen naar het midden taps toe. Daarbij worden de koplampen in tegenstelling tot bij de EQS niet visueel met elkaar verbonden door een ledstrip. Geen liefhebber van het patroontje dat Mercedes-Benz in dit 'Plack Panel' geheten alternatief voor de conventionele grille heeft gestopt? Geen zorgen, dit is een optie.

Net als de EQS heeft de EQE platte en aan elkaar geknoopte achterlichten, al heeft de ledstrip in de achterklep een andere invulling gekregen. Verder is de familieband met de EQS hier zeer duidelijk.

Interieur en gadgets

Hetzelfde geldt voor het interieur, dat lijkt namelijk direct afkomstig uit de EQS. Ook in de EQE heb je dus, net als bij de EQS als optie, het MBUX Hyperscreen voor je. Dit uit drie displays opgebouwde paneel beslaat de gehele breedte van het dashboard. De bijrijder hoeft zich dankzij het op het voor zijn of haar koker geplaatste scherm nooit te vervelen. Je kunt er onder meer websites op bekijken en films op afspelen. Goed nieuws: dit is volgens Europese wetgeving gewoon toegestaan. Er zit een slim cameraatje in verwerkt dat als het merkt dat de bestuurder naar dit scherm kijkt, het scherm voor enkele tellen verduisterd. Vernuftig en wel zo veilig. Natuurlijk kun je tegen de digitale assistent babbelen, iets dat wel al kennen van talloze andere modellen van Mercedes-Benz. De boel valt via over-the-air (OTA)-updates bij te werken, via deze weg kunnen ook nieuwe functies toegevoegd worden. Meer optionele verwennerij komt in de vorm van een uitgebreid audiosysteem van Burmester.

Beschikbaarheid

De EQE komt medio volgend jaar op de markt. Prijzen en uitgebreide technische specificaties volgen spoedig. De voor de Europese markt bestemde EQE's rollen straks in Bremen van de band. Mercedes-Benz vuurt de EQE ook op de Chinese consument af, al worden die versies door het samenwerkingsverband BBAC in Beijing gebouwd. Met de Mercedes-Maybach Concept EQS blikt Mercedes-Benz in München vooruit op een SUV-broer van de EQS. Ook deze splinternieuwe EQE krijgt op termijn een SUV naast zich: de EQE SUV.