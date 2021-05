Elektrische Porsche Macan: onderweg naar 2023

Porsche heeft de eerste testexemplaren van de op stapel staande volledig elektrische Macan de deur uit gestuurd. Die komt in 2023 op de markt. Er is iets bijzonders aan de hand: het Macan-gamma splitst zich namelijk op in twee losstaande modellen.

Porsche gaf vorig jaar rond deze tijd aan dat het in 2022 een volledig nieuwe Macan op de markt brengt, die puur en alleen met elektrische aandrijflijnen wordt geleverd. Vandaag stuurt Porsche de eerste foto's daarvan de deur uit, die hand in hand gaan met interessante nieuwe informatie over de Macan-toekomst.

Zo komt de elektrische Macan niet in 2022, maar pas in 2023 op de markt. Daarbij is er ook interessant nieuws voor het huidige type. Die zou namelijk zij aan zij met de nieuwe elektrische modelreeks in de showrooms blijven staan. Dat blijkt toch anders te liggen. Ook de Macan met verbrandingsmotoren krijgt een opvolger, zo meldt Porsche. Die "conventioneel aangedreven" nieuwe Macan staat voor later dit jaar op de planning. Het is nog even de vraag of het een tot op het kleinste moertje nieuw model betreft, of dat het om een herziene versie van de huidige generatie gaat. Onlangs doken namelijk ingepakte testexemplaren van de huidige Macan in het openbaar op.

Porsche zegt een tweeledig Macan-gamma te gaan voeren omdat elektrische auto's in Europa aan populariteit winnen, maar er elders in de wereld markten zijn waar de elektrische auto niet op hetzelfde tempo inburgert. De elektrische Macan wordt na de Taycan de tweede volledig elektrische Porsche en het eerste model dat op het samen met Audi ontwikkelde Premium Platform Electric-platform (PPE) staat. Die PPE-basis is een modulair voor elektrische auto's bestemd platform dat je in feite moet zien als de grotere 'premiumbroer' van het MEB-platform. Het PPE-platform debuteerde onlangs onder de concept-car Audi A6 e-tron, al is de eind volgend jaar te lanceren Audi Q6 e-tron de eerste auto van de Volkswagen Group die op het PPE-platform komt te staan. De elektrische Taycan staat net als Audi's E-tron GT op een ander EV-platform, die luistert naar de naam J1.

Het PPE-platform kan overweg met 800 volt-laadstructuren en dat maakt laadvermogens tot in ieder geval 270 kW mogelijk. Ongetwijfeld geeft de aandrijflijn waarmee Audi de A6 e-tron Concept uitrustte al een beeld van wat voor aandrijflijnen je kunt verwachten. De elektrische sedan had een 100 kWh accu in zijn bodem, goed voor een actieradius van maximaal 700 kilometer. De aandrijflijn van de conceptuele Audi bestond uit twee samen 476 pk en 800 Nm leverende elektromotoren.

De elektrische Macan onderscheidt zich met meer dan slechts zijn aandrijflijn en platform van de opvolger van de huidige generatie Macan met verbrandingsmotoren. De firma uit Zuffenhausen maakt van de elektrische Macan namelijk een zogenoemde coupé-SUV. De ingepakte exemplaren op deze foto's hebben namelijk een opvallend sterk aflopende daklijn. Daarnaast krijgt de elektrische Macan platte koplampen waarvan zowel de vorm als indeling lijkt op die van de Taycan. Porsche brengt stickers van grote koplampen aan om de boel enigszins te camoufleren en ook achter de kentekenplaat zit een plakker die de suggestie moet wekken dat er zich hier een grille bevindt. Dat deel zal zeer waarschijnlijk gewoon dicht zijn, de daadwerkelijke koelopening zit namelijk lager in de neus.

Later dit jaar meer Macan-nieuws. Voor de elektrische Macan moeten we nog twee jaar geduld hebben.