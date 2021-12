BMW i7 trotseert de hitte

BMW is druk aan het testen met de volledig elektrische i7. De topsedan mag zich nu bewijzen in extreme hitte en gelukkig is BMW zo vriendelijk om er wat plaatjes van te schieten.

Het is pas twee weken geleden dat BMW zelf beeld liet zien van de volledig elektrische i7 in de vrieskou. Nu hebben de Duitsers hun aankomende paradepaardje juist onder extreme hitte op de staart getrapt. Alles natuurlijk in het kader van betrouwbaarheidstests. We weten dat elektrische auto's onder koude omstandigheden wat actieradius willen verliezen, onder hete omstandigheden komt de prestatie echter ook onder druk te staan. De boel moet vanzelfsprekend voldoende gekoeld blijven om te blijven werken, net als bij een auto met een brandstofmotor.

De BMW i7 wordt aan tal van zware taken blootgesteld. Zo wordt de auto op hoge snelheid heuvels op gereden, worden er trailers achter gehangen om 'm zwaar te belasten en ook wordt er langdurig op hoge snelheid gereden. Niet alleen om de prestaties te testen, maar ook om eventueel opdoemende problemen te constateren. Dat is echter niet het enige doel waarmee BMW de i7 onder de blakende zon test. Men wil namelijk ook een goed beeld krijgen van het stroomverbruik onder verschillende omstandigheden om met een realistisch gemiddeld verbruik te kunnen komen. BMW meldt nog eens dat het voorlopig uitgaat van een verbruik van 19,5 tot 22,5 kWh per 100 km (WLTP).

De BMW i7 is nog altijd flink ingepakt, dus helaas krijgen we nog niet echt meer te zien van het uiterlijk dan we al eerder zagen. Duidelijk is in ieder geval dat de i7 een bijzonder front krijgt met veel lager in de neus gepositioneerde koplampen dan bij de 7-serie. We noemen de 7-serie niet voor niets, de i7 wordt namelijk in wezen de elektrisch aangedreven versie van de volgende generatie 7-serie. Beiden moeten volgend jaar worden gepresenteerd.