Porsche Taycan als GTS en Sport Turismo GTS

Vind je het Porsche-gamma ondoorgrondelijk? Berg jezelf dan maar, er komen namelijk meer nieuwe versies bij. In Los Angeles stelt Porsche namelijk de Taycan GTS en de Taycan GTS Sport Turismo voor. Die laatste is direct het nieuwe lagere alternatief voor de Cross Turismo.

Highlights

Tussen Taycan 4S en Taycan Turbo

Bijna 600 pk sterk

Meer dan 500 kilometer actieradius

Prijzen bekend

Porsche levert heus niet alleen de 911 in een uitgebreide reeks uitvoeringen, ook de elektrische Taycan is er in talloze versies. Zowel de Taycan als diens ruimere en tot op heden altijd hoger op de poten staande Cross Turismo-broer zijn er in een naamloze basisversie, als 4S, als Turbo en als Turbo S. Porsche wrikt net als bij auto's als de 911 een kiertje tussen de 4S en de Turbo en perst daar de GTS tussen. Niet alleen de reguliere Taycan krijgt een GTS-versie, ook de ruimere en tot op heden altijd Cross Turismo geheten carrosserievariant van de Taycan wordt gemarineerd in de GTS-saus waar hij als GTS Sport Turismo uit terugkeert. Lager, en zonder cross-opsmuk dus.

De Taycan GTS en Taycan GTS Sport Turismo zijn 598 pk sterk en nestelen zich met dat vermogen tussen de 430 pk sterke Taycan 4S en de 680 pk sterke Taycan Turbo. Daarmee stamp je de sportieve tussenversies in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid van de Taycans GTS bedraagt 250 km/h. Interessanter is de actieradius van het tweetal. De Taycan GTS komt namelijk tot 504 kilometer ver op een acculading en daarmee is de GTS-uitvoering de eerste Taycan die door de grens van 500 kilometer breekt. Porsche vermeldt vooralsnog niet welk accupakket de Taycan GTS in zijn bodem heeft, maar wij mikken erop dat dat de 93 kWh accu is die standaard in de Taycan Turbo en Turbo S ligt en die als Performance Battery tegen bijbetaling in de krachtigere versies van de naamloze basisversie en de 4S is te te krijgen.

Het ten opzichte van de 4S sportievere karakter van de Taycans GTS komt niet alleen naar voren in de elektrische aandrijflijn. Zo heeft Porsche de adaptieve luchtvering van de auto's aangepast en is ook de tegen bijbetaling leverbare meesturende achteras anders gekalibreerd. De GTS'en moeten ook vanbinnen net even leuker klinken dan diens mindere broertjes, al blijft het een kunstmatige geluidsbeleving.

Vanbuiten zijn de Taycans GTS onder meer te herkennen aan de bij de drielettercombinatie GTS horende zwarte en donkere details. We zien de zwarte afwerking onder meer bij de zijspiegels, rond de zijruiten en in het bumperwerk. Het interieur is met zwarte Race Tex-bekleding bekleed en is standaard afgewerkt met geborsteld aluminium. Porsche introduceert op de Taycan GTS overigens een interessante nieuwe optie. De auto's zijn namelijk leverbaar met een glazen panoramadak dat is voorzien van wat Porsche 'Sunshine Control' noemt. Dat houdt in dat je het in meerdere segmenten verdeelde glazen dak met een druk op de knop geheel variabel kunt verduisteren.

Prijzen Porsche Taycan GTS en GTS Sport Turismo

Porsche laat geen moment onbenut en trekt direct de Nederlandse prijzen van de Taycan GTS en Taycan GTS Sport Turismo uit de hoge hoed. De Taycan GTS kost minimaal €136.300, voor de Taycan GTS Sport Turismo ben je minimaal €137.300 kwijt. Wel gecharmeerd van de Sport Turismo-variant? Heb dan nog even geduld, Porsche zegt namelijk dat er meer motorversies voor 'de Sport Turismo' volgen. Porsche noemt de Sport Turismo daarbij de nieuwe derde carrosserievariant van de Taycan. Wellicht wat veel eer voor een niet-opgehoogde versie die het zonder zaken als zwarte kunststof wielkastranden moet doen. Maar dat het Porsche-gamma nóg uitgebreider wordt, staat dus vast.