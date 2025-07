Subaru Solterra én E-Outback voor Europa

De nieuwe Subaru Outback komt niet naar Europa. Toch krijgen ook wij weer een Subaru Outback, en wel de E-Outback. Die EV is het lange en ruige broertje van de Solterra, die meteen in vernieuwde vorm wordt gepresenteerd voor de Europese markt.

Pijnlijk: voor het eerst in de geschiedenis van de beroemde Subaru Outback, in feite de uitvinder van zijn segment, komt die auto hoogstwaarschijnlijk niet naar Europa. Subaru heeft de oplossing echter al klaar en haalt de eerder in Amerika gepresenteerde Trailseeker naar Europa als Subaru E-Outback. Daarmee is ook dit model straks onder twee merknamen verkrijgbaar, want bij Toyota werd de Trailseeker eerder al gepresenteerd als bZ4X Touring.

Deze ‘stationwagon’ is dan ook niets meer of minder dan een verlengde en wat ruiger ogende versie van het olijke duo Toyota bZ4X/Subaru Solterra, waarmee voor beide merken het serieuze elektrische avontuur een paar jaar geleden begon. De E-Outback is dan ook feitelijk ‘gewoon’ een 14 centimeter langere en 2 centimeter hogere Solterra. De Outback-naam wordt gerechtvaardigd door de zwarte wielkasten, die de Solterra met de facelift juist verliest. De E-Outback onderscheidt zich verder van de Solterra door stoere bumpers en dorpelbekleding, dakrails en een achterruitenwisser.

Aandrijflijn E-Outback

De Subaru E-Outback krijgt voorlopig maar één aandrijflijn. Die combineert een accu van 74,7 kWh met twee elektromotoren, samen goed voor 343 pk en een 0-100-tijd van zo’n 5 seconden. Meteen de rapste Outback ooit, dus. De auto mag 1.500 kg trekken en heeft zonder aanhanger een actieradius van ‘meer dan’ 450 kilometer. De tweelingbroer van Toyota is er ook met deze aandrijflijn, maar is daarnaast ‘gewoon’ verkrijgbaar met voorwielaandrijving. Dat maakt die bZ4X Touring minder snel en minder stoer, maar betekent wel dat het rijbereik ineens groeit naar 560 kilometer. Foto’s van de Europese Subaru E-Outback zijn er overigens nog niet, dus we doen het met een plaatje van de Amerikaanse Trailseeker. ‘Onze’ versie is hoogstwaarschijnlijk vrijwel identiek, maar dan zonder de oranje ‘side markers’.

Solterra

Met de komst van de E-Outback is het ook tijd voor de Europese versie van de vernieuwde Subaru Solterra. Daarvan is er wel beeld, zij het vooralsnog maar één plaatje. De Solterra is zoals gezegd korter dan de E-Outback, en staat door zijn nu volledig meegespoten bumpers en wielkasten sowieso verder af van SUV-achtigen dan voorheen. De neus is nieuw en heeft nu separate, lager in de bumper geplaatste koplampen.

De immer vierwielaangedreven EV krijgt een enorme vermogensboost door de aandrijflijn die ook in de E-Outback en de bZ4X zit. Voorheen was een Solterra 218 pk sterk, nu dus 343 pk. De sprint van 0 naar 100 wordt hiermee in 5,1 tellen afgelegd, terwijl het rijbereik dankzij de nieuwe 73,1-kWh accu over de 500 kilometer wordt getild. Het trekgewicht verdubbelt naar 1.500 kg en snelladen gaat een stuk rapper dan voorheen: in 30 minuten moet ‘van 10 naar 80 procent’ realiseerbaar zijn.

Wanneer komen ze?

De Subaru E-Outback verschijnt in het eerste kwartaal van 2026 in Nederland, maar bestellen kan in sommige Europese landen al vanaf eind 2025. Dan horen we ongetwijfeld ook wat de auto kost. De nieuwe Solterra is er al eerder, en moet nog dit jaar in veel Europese landen in de showroom verschijnen. Liever wat kleiners en goedkopers? Goed nieuws: de geheel nieuwe Subaru Uncharted, die ook een Toyota als basis heeft, verschijnt al in het najaar.