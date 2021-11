Subaru Solterra is nieuwe elektrische SUV

Dit is de Subaru Solterra, een splinternieuwe elektrische SUV waarvan het uiterlijk je zeer waarschijnlijk bekend voorkomt. De elektrische Solterra is dan ook het tweelingbroertje van de Toyota bZ4X. In de tweede helft van 2022 komt de Solterra naar Europa.

Kort geleden trok Toyota het doek van de bZ4X, de eerste in een reeks nieuwe elektrische modellen van dat merk. De bZ4X is samen met Subaru ontwikkeld. Waar Toyota vooral verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de elektrische aandrijflijnen, heeft Subaru zich voornamelijk gestort op de ontwikkeling van de vierwielaandrijving. De auto blijft niet voorbehouden aan Toyota, Subaru komt namelijk met een eigen uitvoering van die elektrische SUV. Dit is de Subaru Solterra, een auto die in de tweede helft van volgend jaar onze kant op komt.

Het mag geen verrassing heten dat de Solterra bijzonder sterk lijkt op zijn Toyota-broertje, maar toch zijn er uiterlijke verschillen. Zo hebben de koplampen van de Solterra een andere indeling, die het dus zonder de 'oogleden' van de bZ4X moeten doen. Een opvallender designverschil is de zwarte omlijsting in het front dat aan de vorm van een traditionele grille doet denken. De bZ4X heeft dit namelijk niet. Verder nemen we in de voorbumper van de Solterra mistlampen waar en zijn er ook aan de achterkant verschillen. De achterlichten zijn namelijk daadwerkelijk anders van vorm en hebben aan de onderkant een uitloper. Ook zijn de units in tegenstelling tot die van de elektrische Toyota niet opgebouwd uit ledstreepjes.

Het interieur van de Solterra komt - op de logo's na - volledig overeen met dat van de Toyota bZ4X. De techniek van de Solterra is eveneens identiek. Ook de Solterra staat op het E-TNGA-platform. De Solterra is 4,69 meter lang, 1,86 meter breed en 1,65 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,85 meter en ook daar zien we geen verschil met de bZ4X. Net als die bZ4X komt de Subaru Solterra niet alleen met vierwielaandrijving, maar ook met voorwielaandrijving op de markt. De voorwielaangedreven versie heeft een 204 pk en 265 Nm sterke elektromotor op de vooras. De vierwielaangedreven variant heeft twee samen 218 pk en 336 Nm sterke elektromotoren. Het accupakket meet in alle gevallen 71,4 kWh. Inderdaad, net als bij de bZ4X. Reken op een elektrische actieradius van maximaal 450 kilometer. De Solterra heeft een leeggewicht van 1.930 kilo, de vierwielaangedreven uitvoering legt 2.020 kilo in de schaal. Het gewicht van de bZ4X was nog niet bekend, dus daarvan krijg je met de onthulling van de Solterra ook een beter beeld.

De Solterra komt in de tweede helft van volgend jaar naar Europa en komt mogelijk ook het Nederlandse leveringsgamma verrijken.