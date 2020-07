Dít is de elektrische Nissan Ariya!

De Qashqai is in Europa een van Nissans grootste successen van de afgelopen twintig jaar gebleken. Nissan hoopt zijn succes in het SUV-segment te vergroten door de Qashqai een volledig elektrische broer te geven. Dít is de Ariya!

De Ariya is een volledig nieuwe naam binnen de Nissan-familie en daar hoort een nieuwe designtaal bij. De Ariya lijkt sterk op het gelijknamige studiemodel dat vorig jaar tijdens de Tokyo Motor Show aan de wereld werd voorgesteld, maar is in de overgang naar de productiefase uiteraard een paar glimmertjes verloren. Aan weerszijden van de dichte snuit zien we dunne ledkoplampen die elk uit vier kleine segmenten zijn opgebouwd. Ook opvallend is het nieuwe uit 20-ledjes opgebouwde Nissan-logo dat in het hart van het front is verwerkt. Over de gehele breedte van de bilpartij nemen we een dunne strip ledverlichting waar. In de basis staat de Ariya op 19-inch lichtmetaal, al komen er ook varianten beschikbaar waarvan de wielkasten met maar liefst 20 inch grote sloffen worden gevuld.

De Ariya, als kind van zijn tijd ook nog eens een ‘coupé-SUV’ met een relatief sterk aflopende daklijn, is 4,6 meter lang, 1,85 meter breed en 1,66 meter hoog. Daarmee is de elektrische hoogpotige ruim twintig centimeter langer dan de Qashqai. De wielbasis bedraagt 2,78 meter en daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras 13 centimeter groter dan bij dat succesnummer.

Het binnenste van de Ariya is met zijn twee 12,3 inch grote displays vrij minimalistisch vormgegeven en moet volgens Nissan ook nog eens bijzonder ruim zijn. Het merk heeft zaken als de hardware van de klimaatregeling onder de voorklep weggewerkt, iets dat samen met de vlakke vloer en de dunne ‘Zero Gravity’-stoelen voor een ruimtelijke sfeer zorgt. Reguliere knoppen en schakelaars vind je niet in de Ariya. Wél geeft Nissan de Ariya een stel aanraakgevoelige knoppen met haptische feedback. Tussen de bestuurder en de bijrijder heeft Nissan een verschuifbare console geplaatst, waarin onder meer de bediening van de transmissie is ondergebracht. Dankzij ProPilot kan de Ariya op de snelweg zelfstandig tussen de lijntjes én op snelheid blijven. Wie ‘Hey Nissan’ of ‘Hello Nissan’ zegt, kan ook nog eens een gesprek met de digitale assistent van de Ariya aanknopen.

Keuzestress

Volgens Nissan is de Ariya de eerste auto van het merk die laat zien wat we onder meer op designvlak van elektrische Nissans kunnen verwachten, maar wat zich onder de koets afspeelt is daardoor niet minder interessant. De Ariya staat namelijk op een volledig nieuw EV-platform en dat brengt interessante techniek met zich mee. Zo wordt de Ariya leverbaar met zowel voor- als vierwielaandrijving en beide opties zijn in diverse vermogensvarianten te krijgen. De instapper heeft een op de vooras gemonteerde 218 pk en 300 Nm sterke elektromotor die is gekoppeld aan een accupakket met een nettocapaciteit van 63 kWh. Deze variant, die in 7,5 seconden op de 100 km/h zit en een topsnelheid heeft van 160 km/h, moet op één acculading tot 360 kilometer ver komen. Erboven staat een voorwielaangedreven variant met een 242 pk sterke elektro-unit die zijn levenslust uit een 87 kWh accu trekt. Deze variant noteert een WLTP-verbruik van zo’n 500 kilometer achter zijn naam. De Ariya heet een CSS-aansluiting voor snelladen.

Houvast

Liever vierwielaandrijving? Kan ook zeker. De Ariya met e-4ORCE-aandrijving en het accupakket van 63 kWh heeft een systeemvermogen van 279 pk en 560 Nm en sprint in net geen 6 tellen naar de 100 km/h. Zijn actieradius: 340 kilometer. En als je de voorkeur geeft aan een 87 kWh-pakket en vierwielaandrijving kun je kiezen voor zowel een 306 pk en 600 Nm sterke variant als voor een 394 pk en 600 Nm sterke Performance-uitvoering. Die laatste zit in slechts 5,1 tellen op de 100 km/h en komt tot 400 kilometer ver op een lading. De topsnelheid van alle vierwielaangedreven versies ligt op 200 km/h. Goed nieuws voor de caravantrekkers onder ons: de Ariya kan tot 1.500 kilo aan z’n trekhaak hangen! De 63 kWh-uitvoeringen komen met een 7,4 kW-boordlader, de 87 kWh-varianten hebben een 22 kW 3-fasenlader.

Nissan zegt binnen nu en enkele maanden uit de doeken te doen wanneer de Ariya op de markt komt en wat hij moet gaan kosten.