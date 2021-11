Volkswagen ID5 onthuld

Highlights

520 km actieradius

Meteen ook als GTX

Medio volgend jaar op de markt

Achter- of vierwielaandrijving

Een platgeslagen ID4: het is verleidelijk hem zo te noemen, maar die beschrijving doet de ID5 te weinig eer aan. Zoals veel andere merken wil ook Volkswagen de coupé-variant van een SUV net wat hoger in de pikorde positioneren. Dat doet de ID5 met een net wat ander uiterlijk, waarbij met name de breed uitgeklopte achterpartij opvalt. Dat heeft als opmerkelijke bijwerking dat de kofferruimte van de ID5 met zijn 549 liter een fractie (6 liter) groter is dan die van de ID4. Over bijwerkingen gesproken: die van de schuin oplopende daklijn, te weten minder hoofdruimte, is beperkt tot 12 mm, waardoor je als volwassene nog steeds prima zit. Behouden is natuurlijk de riante beenruimte, wat dan weer een gevolg is van het elektrische platform. De wielbasis meet 2,77 m en totaal is de ID5 4,60 m. De Cw-waarde is 0.26 (0.27 voor de GTX), ten opzichte van 0.28 bij de ID4.

Interieur

Behalve de andere koets heeft Volkswagen ook het interieur op een hoger plan getild met luxere materialen en uitvoeringen. Dierlijke grondstoffen zijn in de ban, dus alleen kunstleer. Navigatie werkt met onder meer 'mass location data' en is gekoppeld aan de actieve rijbaanhulp en adaptieve cruisecontrol. De nieuwe 3.0-versie van de MEB-software debuteert in de ID5 en wordt over the air up to date gehouden. Het aantal fysieke knoppen is beperkt en voor wie 'Hello ID' zegt, is de ID5 een en al oor. Het head-up display werkt met augmented reality, dat navigatieaanwijzingen zo'n tien meter voor de auto 'projecteert'. Daarnaast levert een lichtstrip onder de voorruit niet alleen sfeerverlichting, maar ook waarschuwingen voor op de loer liggende gevaren zoals plotseling afremmende voorliggers.

Motoriseringen

De ID5 komt er met een keuze uit drie verschillende aandrijflijnen. De instapper wordt de Pro met 174 pk op de achteras. De Pro Performance is eveneens achterwielaangedreven, maar dan met 204 pk. De GTX tenslotte heeft ook voor nog een motor, wat een systeemvermogen oplevert van maximaal 299 pk in een boost van 30 seconden. Daarmee kan hij in 6,3 seconden van 0 naar 100 km/h. De Pro doet dat in 10,4 s, de Pro Performance in 8,4 s. De GTX heeft een top van 180 km/h, beide andere versies 160 km/h. De Pro en Pro Performance mogen 1.200 kg geremd trekken, de GTX 1.400 kg. Alledrie de motoriseringen krijgen de 77 kWh accu, die de GTX een actieradius van 480 km WLTP geeft en de achterwielaandrijvers 520 km. Laden kan AC met 11 kW en DC met maximaal 135 kW, waarbij je in 29 minuten van 5 naar 80 procent kunt.

Co2-neutrale productie

De Volkswagen ID5 rolt vanaf volgend jaar, voorlopig exclusief voor Europa, in het Duitse Zwickau van de band en op dat moment, zo belooft Volkswagen, heeft elke auto nog geen gram CO2 veroorzaakt. Prijzen zijn nog niet bekend, maar een goed ingewijde fluisterde ons in dat het de bedoeling is dat een ID5 zo'n €1.500 duurder wordt dan een vergelijkbare ID4.