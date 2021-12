Elektrische Toyota bZ4X: eind 2022 in Nederland

Toyota heeft de elektrische bZ4X nu ook voor de Europese markt voorgesteld. De elektrische SUV is de eerste van een hele armada elektrische bZ-modellen van het merk. Eind 2022 worden de eerste exemplaren in Nederland geleverd, al is de elektrische SUV vanaf medio volgend jaar al bij de dealers te bewonderen.

Toyota heeft een hele reeks van Stellantis geleende elektrische bedrijfswagens in zijn gamma en ook met de brandstofcel-Mirai heeft het merk al een volledig elektrische auto in het gamma. Met de introductie van de bZ4X worden Toyota's EV-plannen echter een stuk serieuzer. De bZ4X is namelijk de eerste van een hele reeks in de basis als elektrische auto ontwikkelde modellen die Toyota aan zijn daarvoor bestemd bZ-label hangt. Het maakt de elektrische SUV tot misschien wel het belangrijkste nieuwe model van Toyota in tijden. In oktober beleefde de Toyota bZ4X zijn internationale debuut en zet de auto ook voet op Europese bodem. Overigens kun je tot en met 2025 maar liefst zeven elektrische bZ-modellen verwachten.

De aankomst van de Toyota bZ4X in Europa gaat hand in hand met interessante informatie voor de Nederlandse markt. Hoewel de eerste exemplaren al medio volgend jaar naar Europa komen, meldt Toyota dat de eerste exemplaren van de bZ4X eind 2022 in Nederland aan klanten worden geleverd. Wel kun je de elektrische SUV vanaf midden 2022 bij de Nederlandse dealers uitgebreid komen besnuffelen.

Specificaties

De bZ4X is de eerste Toyota die op het speciaal voor EV's ontwikkelde modulaire e-TNGA-platform staat. De SUV is 8,5 centimeter langer dan de RAV4, wat betekent dat hij zich uitstrekt over een afstand van net geen 4,7 meter. De wielbasis van de bZ4X is met 2,85 meter echter identiek aan die van de bijna 5 meter lange Highlander en overtreft die van concurrent Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq iV met maar liefst 9 centimeter. Dat belooft heel wat voor de interieurruimte.

Nieuwe technische specificaties deelt Toyota niet en dus moeten we het vooralsnog met dezelfde cijfers van de nog niet definitief voor de Europese markt gehomologeerde versie doen. De Toyota bZ4X komt beschikbaar met als 204 pk en 265 Nm sterke voorwielaangedreven versie met een enkele elektromotor en als 218 pk en 336 Nm sterke vierwielaangedreven variant met twee elektromotoren. Met die laatste aandrijflijn snelt de bZ4X in 7,7 seconden naar de 100 km/h. Met de minder sterke versie moet je genoegen nemen met een acceptabele 8,4 tellen voor de 0-100-sprint. Ongeacht de gekozen variant bedraagt de topsnelheid 160 km/h. Het accupakket is in alle gevallen 71,4 kWh groot.

Dan de vraag der vragen: hoe ver komt de bZ4X op een volle accu? Ook die cijfers zijn nog niet definitief, maar Toyota communiceerde eerder dat de elektrische SUV tot een actieradius van meer dan 450 kilometer ver haalt. Aan een 150 kW-lader is het accupakket in zo'n 30 minuten tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met stroom. Ook interessant: Toyota geeft aan dat de accu na 10 jaar of zo'n 240.000 kilometer nog over 90 procent van zijn oorspronkelijk capaciteit beschikt.

Interieur en gadgets

Toyota geeft de bZ4X een laag in de auto geplaatst dashboard met 12,3-inch infotainmentscherm en brengt een wel heel opvallend gevormd stuurwiel naar de SUV. Het gaat om een vrijwel rechthoekig exemplaar dat doet denken aan dat van de Tesla Model S. Het stuurwiel hoort bij de Toyota bZ4X met de optionele One Motion Grip gedoopte steer-by-wire-techniek. Dankzij de volledig variabele reacties op input vanuit het stuurwiel is overpakken van het stuur in bochten volgens Toyota niet meer nodig. Dit systeem komt pas in een later stadium in Europa beschikbaar. Ook interessant is de infrarode stralingsverwarming die Toyota in de bZ4X monteert. Wie bij het bestellen van zijn bZ4X het Solar Roof aanvinkt, krijgt zonnepanelen op het dak van zijn auto. Daarmee kun je - onder de meest ideale omstandigheden - maximaal 1.800 gratis en groene kilometers uit de hemel plukken.

Onder de noemer T-Mate introduceert Toyota de nieuwe generatie van zijn pakket passieve en actieve veiligheidssystemen die het onder bracht onder de noemer Toyota Safety Sense. Het omvat onder meer Pre-Collision System, Emergency Steering Assist, Intersection Turn Assitance, Front Cross Traffic alert en Safe Exit Assist. Daarnaast kun je de bZ4X volstampen met 4 camera's en 12 sensoren waarmee de auto zichzelf kan in- en uitparkeren zonder iemand achter het stuurwiel.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet. Hier lees je meer over de nieuwe Toyota bZ4X.