Dit is de nieuwe BMW i3

Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek de eerste foto's opgedoken van de nieuwe BMW i3. In tegenstelling tot de in 2013 op de markt gebrachte i3 is de nieuwe BMW i3 geen extravagante hoge hatchback, maar een elektrisch aangedreven versie van de 3-serie. Op dezelfde wijze zoals de i4 een elektrische variant van de 4-serie Gran Coupé is en de i5 en i7 elektrische versies van achtereenvolgens de nieuwe 5- en 7-serie worden dus.

De platen van de nieuwe BMW i3 zijn zoals gezegd afkomstig uit China en dus is het niet verwonderlijk dat we hier een elektrische versie van de verlengde 3-serie voor ons hebben. In China is de consument namelijk dol op modellen met een verlengde wielbasis. De i3 op deze foto's heeft is 4,87 meter lang en heeft een wielbasis van 2,97 meter, wat opvallend genoeg nog enkele centimeter meer is dan de 2,94 centimeter die de verlengde 3-serie in China tussen zijn voor- en achteras heeft. De Europese 3-serie sedan heeft een wielbasis van 2,85 meter.

Die wielbasis is natuurlijk niet het meest interessante van de i3, dat is namelijk zijn aandrijflijn. Volgens de door samenwerkingsverband Brilliance BMW bij de Chinese autoriteiten aangeleverde informatie heeft de i3 een 340 pk sterke elektromotor. Dat doet vermoeden dat de elektrische 3-serie dezelfde aandrijflijn heeft als de BMW i4 als eDrive 40, ondanks dat de op deze foto's zichtbare i3 'eDrive 35 Li heet'. We mikken er dan ook op dat de BMW i3 in meer vermogensversies beschikbaar komt. Hoe groot het accupakket en de actieradius is, weten we helaas niet. Nemen we de i4 eDrive 40i als leidraad, dan zou het goed kunnen dat ook de i3 een 80,7 kWh groot accupakket heeft en daar zo'n 590 WLTP-kilometers uit perst. Volgens de eerste beschikbare informatie legt de BMW i3 2.029 kilo in de schaal en heeft hij een topsnelheid van 180 km/h

Vanbuiten is de nieuwe BMW i3 direct als i-model te herkennen. Hij heeft een dichte nierengrille die net als de speciale en relatief dichte lichtmetalen wielen en de uitgesproken achterbumper is versierd met voor het i-label kenmerkende blauwe accenten.

Europa

Komt deze BMW i3 ook naar Europa? Dat durven we nog niet met zekerheid te stellen. BMW is zijn i-label aan het uitbreiden en een dergelijk model zou dus ook in ons deel van de wereld prima zijn weg naar de laadpaal kunnen vinden. Helemaal identiek aan het op deze foto's zichtbare exemplaar zal een eventuele Europese versie natuurlijk niet zijn. Dit model is door Brilliance BMW voor de Chinese markt ontwikkeld en is dus gebaseerd op de in Europa niet geleverde verlengde 3-serie. BMW is in Europa in ieder geval wel aan het testen met een elektrische variant van de 3-serie.

Sinds de introductie van de eerste i3 in 2013 heeft BMW er in ons land ruim 8.900 exemplaren van verkocht. In 2019 beleefde de i3 zijn topjaar, toen vonden in Nederland 2.861 exemplaren een eigenaar. In 2020 eindigde de verkoopteller op 1.220 stuks en in de eerste elf maanden van dit jaar zijn er 451 stuks van op kenteken gezet.