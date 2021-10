Mercedes-Benz EQE SUV betrapt

Mercedes-Benz heeft een bijzonder breed modelaanbod en als het merk ook maar even de kans krijgt, pompt het elk segment ook nog eens vol met een elektrisch EQ-alternatief. De elektrische EQS krijgt binnenkort de EQS SUV naast zich en op dezelfde wijze komt het merk met een SUV-variant van de EQE. Die EQE is nu op spionagebeeld vastgelegd.

Mercedes-Benz geeft het liefst elk model een volledig elektrisch EQ-alternatief. Zo zijn de EQA en EQB respectievelijk elektrische versies van de GLA en GLB, maar in de hogere segmenten volgt het merk een andere strategie. Zo staat de elektrische EQS op een totaal ander platform dan de EQS en heeft de EQE behalve met zijn positionering in het elektrische gamma niets met de E-klasse te maken. Net zoals de S-klasse de GLS als SUV-alternatief heeft en de GLE de SUV in het segment van de E-klasse is, krijgen de EQS en EQE achtereenvolgens de EQS SUV en EQE SUV naast zich. De elektrische SUV-broer van de EQE is nu betrapt en op foto's vastgelegd.

Net als de inmiddels bekende EQE en EQS staat de EQE SUV op een variant van het specifiek voor de grotere, duurdere EV's van Mercedes-Benz bestemde modulaire MEA-platform. Pas in een later stadium lanceert Mercedes-Benz een dedicated EV-platform voor zijn kleinere modellen. We kunnen er wel van uitgaan dat de EQE SUV met hardware op de markt komt die het merk eerst nog op de EQE introduceert. De EQE kennen we vooralsnog alleen digitaal en wel als EQE 350, een uitvoering met 90 kWh accu en een 292 pk en 520 Nm sterke elektromotor op de achteras. Reken in ieder geval voor zowel de EQE als EQE SUV op krachtigere varianten, waaronder motorversies met vierwielaandrijving. Ook krijgt de EQE SUV evenals de EQE ongetwijfeld een AMG-versie. Een EQS AMG bestaat immers ook.

Tijdens de IAA van München liet Mercedes' Maybach-afdeling al een SUV zien die in grote lijnen laat zien wat je van de EQS SUV kunt verwachten. Op dezelfde wijze waarop de EQE een verkleinde EQS lijkt, belooft de EQE SUV een verkleinde variant van de EQS SUV te worden. Wat dat betreft was de Mercedes-Maybach EQS Concept dus belangrijker dan je aanvankelijk wellicht had gedacht.

De EQE SUV en EQS SUV beleven volgend jaar hun publieksdebuut.