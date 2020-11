Polestar 2, Taycan en Corsa E bij winnaars Goldene Lenkrad

Met name in Duitsland is het Goldene Lenkrad een prijs met aanzien, misschien nog wel meer dan de Europese titel Auto van het Jaar. Lezers van de Bild am Sonntag en AutoBild stelden op basis van een lange lijst met nieuwe auto’s een shortlist samen van drie auto’s in acht categorieën, waarna een 14-koppige jury deze auto’s op de Lausitzring aan praktijktesten heeft onderworpen. In die jury zaten Duitse prominenten, coureurs (onder meer Daniel Abt en Hans-Joachim Stuck), techneuten en journalisten. Ook Damiaan Hage, hoofdredacteur van AutoWeek, was dit jaar één van de 14.

Bijzonder is het grote aantal stekkerauto’s dat tot de eindronde is doorgedrongen. Van de 24 auto’s waren er 13 elektrisch of een stekkerhybride. Dit is de uitslag:

Compacte auto’s

1 Opel Corsa E

2 Hyundai i20

3 Volkswagen e-Up

Middenklassers

1 Audi A3 Sportback

2 BMW 2-serie Gran Coupe

3 Seat Leon

Compacte SUV’s

1 Ford Puma

2 Mazda MX-30

3 Volkswagen T-Roc Cabriolet

Middenklasse SUV’s

1 Polestar 2

2 Cupra Formentor

3 Ford Kuga

Grotere SUV’s

1 Kia Sorento

2 BMW X6

3 Aston Martin DBX

Middenklasse SUV’s PHEV

1 Volkswagen Tiguan eHybrid

2 BMW X2 xDrive 25e

3 Volvo XC40 Recharge T5

Middenklasse/topklasse hybrides

1 BMW 330e

2 Audi A6 50 TFSI e

3 Audi A7 55 TFSI e

Sportauto’s

1 Porsche Taycan

2 Ferrari SF90 Stradale

3 Polestar 1

Naast deze acht autocategorieën werden er door de redactie van AutoBild en Bild am Sonntag nog vier prijzen toegekend. Er waren nog gouden sturen voor mooiste auto (Porsche Taycan), beste innovatie (1 miljoen kilometer garantie op batterij Lexus UX300e), beste auto onder €25.000 (Hyundai i20) en beste auto onder €35.000 (Seat Leon).