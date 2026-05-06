Opel Corsa GSE is krachtigste Corsa ooit

Stellantis pompte in korte tijd een hele reeks sportieve hatchbacks en compacte SUV’s naar buiten. De Opel Corsa hoorde daar nog niet bij, maar dat verandert vandaag. Dit is de Corsa GSE: de krachtigste Corsa ooit!

De Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e, Lancia Ypsilon HF, Peugeot e-208 GTi en Opel Mokka GSE: laat het maar aan Stellantis over om nieuwe techniek over zoveel mogelijk modellen uit te smeren. In dit geval zijn we daar zeker niet rouwig om, want de genoemde auto’s zijn echte bommetjes. Natuurlijk zijn er onder de streep wat karakterverschillen, maar deze moderne hot-hatches en -SUV’s zijn in hun rijgedrag, kracht en aankleding zeker zo leuk als je van zulke bommetjes mag verwachten.

Opel krijgt nu als eerste van de genoemde merken een tweede model met deze aandrijflijn in het gamma. Naast de Mokka GSE volgt nu namelijk ook de Corsa GSE, zodat klanten kunnen kiezen of ze een hoog of een laag pretpakketje willen.

Voor de Corsa komt deze absolute topversie overigens lekker laat, want de huidige generatie kennen we al sinds 2019. De aandrijflijn van de Corsa GSE heeft geen geheimen voor wie bovenstaande platformgenoten al kent. Het is dus een volledig elektrische ‘hot-hatch’ met 281 pk en 345 Nm op de voorwielen, goed voor een 0-100-tijd van 5,5 seconden. De topsnelheid is 180 km/h, maar is eigenlijk niet zo relevant. Veel boeiender is dat de GSE een torsen-sperdifferentieel heeft waarvan het nut zich allang heeft bewezen bij de zustermodellen. Dat differentieel maakt deze EV’s echt leuk, al helpt het stevig aangepaste onderstel met zijn unieke veren, dempers en stabilisatoren natuurlijk ook. Remmen en besturing zijn ook aangepast en de Corsa staat net wat dichter bij het asfalt dan een regulier exemplaar.

Het feit dat je als bestuurder en passagier in een uiterst sportieve kuipstoel zit, helpt natuurlijk ook voor de beleving. Het geelgrijze ruitjespatroon geeft het geheel een historisch verantwoorde uitstraling, en knalgele gordels zorgen voor extra sfeer. Het stuurwiel mag zijn General Motors-knopjes nog altijd houden, maar ziet er met alcantara-accenten toch net even wat sportiever uit.

Hoewel we vermoeden dat de uiterlijke wijzigingen volledig bestaan uit onderdelen die over de originele bumpers en wielkasten zijn heen geplakt, missen die hun effect niet. De Corsa oogt met zijn zwarte wielkastranden, bumperlipjes en optisch grotere luchtinlaten significant dikker dan standaard, al begint de leeftijd hier wel te tellen voor dit model. De driespaaks wielen zijn een knipoog naar de driespaaks exemplaren die de eerste Corsa GSi had, hoewel het formaat van 18-inch daar juist weer niets mee te maken heeft.

De Corsa GSE staat in een lange traditie van compacte hot-hatches van Opel, dat uiteraard niet te beroerd is om daar nog eens flink op te wijzen. Op de foto’s zien we zelfs een heuse Corsa A GSi terug, de eerste ‘hete’ Corsa uit een roemrucht GM-verleden. Vanaf de Corsa C kwam de klad in het GSi-label. Dat werd binnen diezelfde generatie echter goedgemaakt met OPC, dat een heftigere versie uitbracht en zichzelf met de volgende Corsa D nog eens overtrof. Van de huidige, onder PSA/Stellantis ontwikkelde Corsa was tot op heden geen liefhebbersversie, maar dat maakt Opel nu goed. Als de liefhebber in kwestie bereid is om over te stappen op elektrisch, althans…