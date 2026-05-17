Als je prijzen oude Golfs GTI kent valt €9.950 voor deze vroege Audi S3 best mee

Sneller, 4WD, Golf R avant la lettre

Stéphan Vermeulen
12

Swipend door het occasionaanbod valt ons oog op deze keurige Audi S3. Het is een vroeg exemplaar uit 1999, het jaar waarin de snelle versie van de Audi A3 op de markt kwam. Dat de aanbieder er €9.950 voor vraagt valt op. Heeft de Audi S3 ondanks zijn snelle reputatie, het was zelfs een Golf R avant la lettre met zijn dikke turbomotor en vierwielaandrijving, dan niet de magie van een oudere Golf GTI? Blijkbaar niet!

Het is soms bijna lachwekkend wat voor oude Golfjes GTI gevraagd wordt. Vooral als het exemplaren van de eerste en tweede generatie betreft. Maar ook op een van de minst leuke GTI’s, de derde Golf GTI, plakken handelaren stevige vraagprijzen. Zo zien we onder deze Audi S3 een Golf III GTI 16V te koop staan voor ongeveer hetzelfde bedrag als de 210 pk sterke Audi met vierwielaandrijving die ook nog eens op basis staat van de nieuwere Golf IV. De Golf GTI 16V met 150 pk heeft daarbovenop meer kilometers gelopen, is vijf jaar ouder en heeft 60 pk minder, en dat ook nog in combinatie met alleen voorwielaandrijving! 

Audi S3 occasion

Volkswagen Golf III GTI 16V occasion

Lekker oldskool turboblok, die 1.8 20VT

Dat maakt deze nette Audi S3 best een aantrekkelijke youngtimer. De 1.8 Turbo met 210 pk is een heerlijk oldskool turboblok, we lezen niets over tuning en wat ons betreft houd je de motor ook gewoon lekker origineel maar ze kunnen heel wat pk’s aan, die 1.8 20VT’s. De S3 laat het vermogen los op alle vier de wielen, het heet een quattro-systeem, maar dat is omdat er Audi op de auto staat. Het betreft natuurlijk gewoon de 4Motion die je ook op de Golf IV kon krijgen (in combinatie met de 2.8 zescilinder van 204 pk) en op de Seat Leon. De Audi S3 kwam in 1999 op de markt en het was een erg snelle hete hatchback in die tijd. Van 0 naar 100 ging hij in 6,8 seconden en hij blies door tot een top van 238 km/h. Daarvoor moest je een handgeschakelde zesbak beroeren. De S3 kreeg enkele jaren later een upgrade naar 225 pk, op dat moment mocht Seat voor de Leon Cupra R aan de haal met de oude specificaties om vervolgens ook naar 225 pk te gaan toen de eerste generatie S3 eruit ging. 

Audi S3 occasion

Golf R avant la lettre? Jazeker. De eerste twee Golfs R hadden natuurlijk de blubberdikke 3.2 V(R)6 met eerst 241 pk en later 250 pk, eveneens in combinatie met vierwielaandrijving. Vanaf generatie 6 heeft de Golf R een viercilinder turbo met vierwielaandrijvng (behalve de Golf R Cabrio die er ooit was). 

Originele S3, met de schitterende 17-inch wielen

Fijn om te zien dat dit exemplaar nog helemaal origineel gehouden is. De wielen zijn originele S3-wielen, schitterend om te zien. De auto rijdt sinds 2018 in Nederland rond, na een eerste leven in het buitenland. De twee eigenaren die hem reden, koesterden hem ook waarschijnlijk. Er staat nog maar 167.000 kilometer op de teller. De Recaro-stoelen met blauwe bekleding, het enige enigszins frivole aan de S3, zullen vast nog lekker zitten. Heb je iets met snelle hatchbacks van de Volkswagen Groep en loer je vooral naar Golfs GTI maar is je budget maximaal €10.000? Ga dan eerder kijken naar deze fraaie Audi S3 dan naar de genoemde Golf III GTI 16V, ook al heeft die een origineel Nederlands kenteken! 

Audi S3 occasion

Signalement

Merk Audi
Model S3 quattro
Carrosserie 3-deurs, hatchback
Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 42.247

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.781 cc
Maximaal vermogen 154 kW / 210 pk bij 5.800 tpm
Maximaal koppel 270 Nm bij 2.100 tpm
Inhoud brandstoftank 55 l
Lengte / breedte / hoogte 4.159 mm / 1.763 mm / 1.415 mm
Wielbasis 2.519 mm
Massa leeg 1.375 kg
Laadvermogen 560 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 720 kg
Banden 225/45WR17Prijzen
Topsnelheid 238 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 6,8 s
Brandstofverbruik 9,1 l/100km
CO2-uitstoot 218 g/km
