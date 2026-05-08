Er is er een Yaris en dat is … O nee, Toyota’s op een na kleinste model is helemaal niet jarig, maar viert wel feest. De compacte hatchback is door het vakblad Automotive uitgeroepen tot Occasion van het Jaar 2026. Wij delen in die feestvreugde door met 10 mille op zoek te gaan naar zo’n gebruikte Japanner. Nadat we ook al stilstonden bij de eerste generatie , die best oud is maar die je ook prima kunt kopen.

Uiteraard pakken we er ook twee alternatieven bij. Omdat in dezelfde verkiezing de Peugeot 208 op de gedeelde derde plaats eindigde en de Opel Corsa gedeeld vierde, hebben we deze week een aardig succesvol trio te pakken. Onze zoekcriteria: benzine, ongeveer 100 pk, vijfdeurs, een automatische versnellingsbak en een tellerstand van om en nabij de 100.000 kilometer.

Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration - 2013 - 101.341 kilometer - €9.999

In het juryrapport lezen we dat de Yaris onder meer scoort op bouwkwaliteit, betrouwbaarheid en restwaarde. Wat dat laatste betreft: een gebruikt exemplaar blijft kostbaar, want deze Toyota Yaris draagt dezelfde vraagprijs (garantie tegen meerprijs) als onderstaande, vijf jaar jongere Peugeot 208. Daarbij heeft de 20-ZSF-4 al vijf eigenaren versleten. Prent je dat even in: 10 mille voor een 13 jaar oude B-segmenter …

Onder de motorkap een van de eerste generaties Prius bekende 1.5 die samenwerkt met een elektromotor waarvan het accupakket onder de achterbank geplaatst is. Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een cvt-automaat die gebruik maakt van een planetair tandwielstelsel. De prestaties zijn weinig verheffend, het verbruik is dat des te meer. Een trekhaak is niet mogelijk. Wel biedt deze occasion als enige van dit trio een verschuifbare achterbank om zo enige variabiliteit te kunnen bieden. Nu we toch achterin zitten: geen van deze drie is een ruimtewonder, maar achterin ben je in de Yaris nog het beste af.

De besturing biedt weinig feedback en de vering van het sportonderstel is aan de harde kant. Met name bij het rijden binnen de bebouwde kom is dat soms irritant. Wel is de kleine draaicirkel daar prettig. Met vier personen plus bagage aan boord is het onderstel vergevingsgezinder. Neem dus passagiers mee als je meer comfort wenst.

Qua design is deze generatie Yaris geen hoogvlieger: gewoon netjes, zonder iemand tegen het hoofd te stoten. Het dashboard is wat rommelig van opzet, maar de bouwkwaliteit is goed, terwijl de blauwe accenten bijdragen aan een levendige sfeer aan boord. Als Aspiration biedt deze occasion cruise- en climatecontrol, hill assist, een knieairbag voor de bestuurder, een navigatiesysteem en nog zo wat zaken die het leven aan boord veraangenamen en veiliger maken. Tellen we alles bij elkaar op, dan is de Yaris royaler uitgerust dan de Corsa, maar de 208 biedt het meest. De Yaris is echter betrouwbaarheidskampioen.

Signalement

Merk Toyota

Type Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration

Bouwjaar januari 2013

Kilometerstand 101.341

Vraagprijs €9.999

Waar te koop? Autobedrijf De Gouw, Wormerveer

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.497 cc, hybride

Max. systeemvermogen 74 kW/100 pk

Max. systeemkoppel 169 Nm

Leeggewicht 1.060 kilo

Bagageruimte 286 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:30,3 (NEDC)

0-100 km/h 12,0 s

Topsnelheid 165 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Peugeot 208 Tech Edition 1.2 PureTech 110 - 2018 - 112.320 kilometer - €9.999

Voor exact dezelfde vraagprijs vinden we in Hoogezand deze Peugeot 208 die liefst vijf jaar jonger is. Dat lijkt een beter aanbod totdat je onder de motorkap kijkt: een PureTech-krachtbron. Dergelijke motoren zijn gevoelig voor tijdig en correct onderhoud, zoals strikt de juiste olie schenken. Doe je dat niet, dan kunnen er serieuze problemen ontstaan. Eigenlijk zijn we daarom licht verwonderd dat de 208 zo hoog is geëindigd, want landgenoot Renault Clio komt bijvoorbeeld niet eens in de top 10 voor. Afijn.

De getoonde TN-566-V (twee ex-eigenaren) gaat weg inclusief drie maanden huisgarantie. Daarvoor krijg je een auto die een stuk rijker is uitgerust dan de Yaris. Naast de daar genoemde features verwent de Fransman z’n inzittenden met onder meer een panoramadak, elektrische ramen achter, parkeersensoren rondom, een parkeerautomaat, privacy glass achter, automatisch inklappende buitenspiegels en licht- en regensensoren. De in de Yaris aanwezige knieairbag voor de bestuurder ontbreekt. Ook biedt de 208 de minste ruimte voor achterinzittenden. Diens achterbank is niet verschuifbaar, maar hier is een geremd trekgewicht van 1.150 kilo toegestaan. Er is veel werk van ex- en interieurdesign gemaakt. De materialen zien er mooi uit, maar de hooggeplaatste klokkenwinkel vraagt gewenning. Nota bene Toyota begint nu ook met het bouwen van dergelijke commandoposten. Maak daarom eerst een uitgebreide proefrit, want hierdoor vindt niet iedereen een prettige zithouding achter het stuur.

De van een zestraps sequentiële automaat voorziene 208 is veel minder zuinig dan de Yaris, maar stelt daar betere prestaties tegenover. Het appetijtelijke uiterlijk vertaalt zich in diens wegligging. Het licht kwikzilverige dat de 206 kenmerkte, heeft plaatsgemaakt voor een wat gedegener weggedrag, maar saai rijdt het kleine leeuwtje allerminst. Zit- en rijcomfort zijn van hoge orde, over de besturing zijn we minder lovend: nogal vaag, maar daar lijdt de Yaris eveneens aan.

Signalement

Merk Peugeot

Type 208 Tech Edition 1.2 PureTech 110

Bouwjaar september 2018

Kilometerstand 112.320

Vraagprijs €9.999

Waar te koop? Jaap Dik Hoogezand, Hoogezand

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 1.199 cc, turbo

Max. vermogen 81 kW/110 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 205 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.065 kilo

Bagageruimte 285 l/1.076 l

Max. aanhanger geremd 1.150 kilo

Gem. verbruik 1:20,4

0-100 km/h 9,9 s

Topsnelheid 188 km/h

Opel Corsa 1.4 Color Edition - 2015 - 92.801 kilometer - €9.999

Eveneens van de tweede eigenaar afkomstig is deze Opel Corsa; de gedeeld nummer vier van de lijst en dat begrijpen we beter. Al jaren is de Corsa een geliefde occasion, want middle-of-the-road. Geen extravagant uiterlijk of innerlijk en voorzien van een nette uitrusting en een adequate binnenruimte. Kortom: een allemansvriend. Voor wederom dezelfde vraagprijs krijg je in Harderwijk de sleutels van de HF-154-G in handen gedrukt. Qua leeftijd zit hij tussen de anderen in, maar heeft de laagste kilometerstand en is - tegen meerprijs - een jaar huisgarantie mogelijk.

Een atmosferische 1.4 is verantwoordelijk voor de aandrijving. De motor is gekoppeld aan een vijftraps semi-automaat. Het maakt de auto zuiniger dan de 208, maar de prestaties nopen tot onthaasting. Gezien de keurige staat zouden we bijna denken dat de auto een zorgzame, wat oudere baas heeft gehad, maar daarvoor zijn lakkleur en stoelbekleding wellicht net te frivool. Vanbinnen kent de auto verder weinig verrassingen. Alles zit waar je het verwacht en het interieur straalt kwaliteit uit. Er is voldoende leefruimte, alleen houdt de hoofdruimte achterin niet over. Ook is de achterbank niet deelbaar neerklapbaar. Getoonde uitvoering is actiemodel Color Edition. Veel invloed op de uitrusting heeft dit niet, want die is - zoals gezegd - netjes, zonder echte lekkernijen te bieden. Dat geldt evenmin de veiligheidsuitrusting: daar waar Yaris en 208 indertijd de maximale vijf sterren in de EuroNCAP-crashtest scoorden, bleef de Corsa op vier steken.

Hoewel de Corsa over het algemeen prettig comfortabel is, voelt de vering ietwat week aan en dat maakt hem licht onrustig. Dankzij vrij straf afgestelde dempers is de auto desondanks koersvast. Nadeel is dat de inzittenden oneffenheden in de weg duidelijk voelen. Verder stuurt de Corsa op de snelweg wat vaag, maar feedback is er voldoende. Kortom: een no-nonsense-occasion waarbij diens lak weer wat kleur op onze wegen brengt.

Signalement

Merk Opel

Type Corsa 1.4 Color Edition

Bouwjaar oktober 2015

Kilometerstand 92.801

Vraagprijs €9.999

Waar te koop? De Automakelaar Gelderland, Harderwijk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.398 cc

Max. vermogen 66 kW/90 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 130 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.063 kilo

Bagageruimte 280 l/1.100 l

Max. aanhanger geremd 800 kilo

Gem. verbruik 1:21,3

0-100 km/h 13,9 s

Topsnelheid 175 km/h

Welke compacte hatchback spreekt jou het meest aan?

Het B-segment biedt auto’s van vele merken: van de goedkope Dacia Sandero tot de dure Audi A1 en alles daartussen. Wij kozen ditmaal drie occasions die hoge ogen gooiden bij de onlangs gehouden Occasion van het Jaar 2026-verkiezing. Winnaar Toyota Yaris garandeert zuinigheid, betrouwbaarheid en binnenruimte, maar is op leeftijd en biedt geen trekgewicht. Peugeot 208 biedt dat laatste wel plus luxe en comfort, maar scoort veel lager op de betrouwbaarheidsladder, terwijl diens commandopost sterk persoonsgebonden is. De Opel Corsa blijkt een echte middenmotor: blinkt nergens echt in uit (naar wens is een jaar beperkte garantie mogelijk), maar valt evenmin ergens door de mand. Welke moet het worden?