De Opel Corsa had al heel lang voor Stellantis Fiat-genen

Opel en Fiat zijn allebei onderdelen van het Stellantis-concern, dus is het niet meer dan logisch dat de twee merken platformen, motoren en knopjes delen. In 2006 was dat heel wat minder logisch, maar toch stond de in dat jaar gelanceerde Corsa ook al op een Fiat-basis. Echt waar!

Dat Opel onderdeel is van General Motors, was bijna 90 jaar lang zo vanzelfsprekend als het succes van het merk in Nederland. De laatste decennia heeft het verhaal van Opel echter meerdere interessante wendingen genomen. Dat begon allemaal in 2017, toen Opel werd overgenomen door het Franse PSA. Dat was destijds nog het moederbedrijf van Peugeot en Citroën en betrof één van de weinige overdrachten van een groot, bekend automerk van het ene naar het andere concern.

Wat het concreet zou gaan betekenen voor de auto’s van Opel, konden we in 2017 meteen aanschouwen. De enkele maanden voor de overname gepresenteerde Opel Crossland X was namelijk al het resultaat van een samenwerking tussen Opel en PSA. De auto stond op het PF1-platform van de Peugeot 2008 en Citroën C3 Aircross en zat tot de nok toe vol met PSA-techniek, van motoren tot knopjes en infotainmentsystemen.

Die Crossland X bleek dus geen éénmalig project, maar eerder een vingerwijzing naar het Opel van de toekomst. PSA ging kort na de overname op in Stellantis en dus zijn niet alleen Peugeot en Citroën, maar ook Fiat en Jeep nu zustermerken van Opel. Een al vrijwel uitontwikkelde GM-Corsa werd zelfs prematuur opgeofferd en er in plaats daarvan kwam er een Corsa op basis van de Peugeot 208, die we tot op de dag van vandaag kennen. Dat is de Corsa F die als zesde Corsa dus een belangrijk moment markeert in de geschiedenis van dit model; de overgang van het ene naar het andere moederbedrijf.

Grande Punto

Of … gebeurde dat in feite al eerder? In het geval van de Corsa kun je die stelling verdedigen, want stiekem staat Opels compacte model al sinds 2006 niet meer op een GM-platform. PSA en Stellantis waren toen nog lang niet in beeld bij Opel, maar voor de Corsa greep General Motors toen al naar het SCCS-platform dat door Fiat was ontwikkeld voor de Grande Punto en de Alfa Romeo Mito. AutoWeek zag dat in 2005 al aankomen, toen we in een uitgebreid artikel uit de doeken deden hoe de toen toekomstige Corsa en de toen nog niet onthulde nieuwe Punto hun genen zouden deden.

Verder dan het platform ging de samenwerking overigens niet, hoewel de Corsa D en de Grande Punto qua proporties absoluut overeenkomsten hebben. Opel gebruikte echter zijn eigen carrosserie, knoppen, stuurwielen, sleutels en motoren en dus was er voor consumenten eigenlijk niets te merken van de deal tussen GM en Fiat. Die deal bleef in stand toen in 2014 de laatste GM-Corsa verscheen, want die Corsa E was feitelijk een zeer ingrijpende facelift van de Corsa D. De in allerijl onder PSA ontwikkelde Corsa F ging qua platform dus niet over van GM naar PSA, maar van Fiat naar PSA. Toch geinig, zeker omdat datzelfde Fiat samen met Opel vanaf 2021 onder één Stellantis-dak zou worden samengevoegd.

Overigens is de Corsa tot op de dag van vandaag het laatste Opel-model dat iets van de GM-geschiedenis levend houdt. De auto heeft namelijk nog altijd een stuurwiel en bedieningshendels uit die tijd, terwijl alle andere Opels allang over zijn op spullen uit de Stellantis-onderdelenbak.