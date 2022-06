Overzicht: nieuwe EV-merken op de Europese markt

Met de opkomst van de elektrische auto schieten nieuwe autofabrikanten en dito merknamen als paddestoelen uit de grond. Maar welke van die nieuwe EV-fabrikanten hebben al voet gezet in Europa, of willen dat in de nabije toekomst gaan doen? Een overzicht van alle partijen die nu of in de toekomst gaan delen in de Europese EV-taart.

Lucid Motors

Lucid Motors is opgericht door Peter Rawlinson, de man die bij Tesla verantwoordelijk was voor de Model S. Momenteel heeft Lucid alleen de topsedan Air in zijn aanbod, later moet daar een SUV bijkomen. Die laatste heeft momenteel de werktitel 'Project Gravity'. In Nederland worden de eerste exemplaren van de Air aan het eind van dit jaar verwacht.

Rivian

Rivian begint in Amerika aardig op stoom te raken met de elektrische pick-up R1T. Ook de SUV R1S rolt van de band, al is die laatste veruit de minst populaire van de twee. De Europese entree van Rivian is iets minder concreet dan die van Lucid. Het bedrijf krijgt in ieder geval een distributiecentrum in Waalwijk, maar er was ook een tijd sprake van een deal met VDL Nedcar in Born om een Europese productielijn op te zetten voor Rivian. Rondom die deal is het alleen al een hele poos stil ... Afwachten dus!

VinFast

Nog een EV-fabrikant die hard aan de weg timmert, maar dan uit de andere kant van de wereld. VinFast is een nieuw Vietnamees automerk dat in Nederland meteen een aantal modellen op de prijslijst wil zetten: de VF 8 en VF 9. Onder die twee modellen zit nog een hele reeks in het vat. Is VinFast een automerk om rekening mee te houden? Daarover schreven we dit achtergrondartikel. De ambities van het nieuwbakken automerk liegen er in ieder geval niet om.

MG

MG is er sinds eind 2019, dus van een heel nieuwe speler kun je eigenlijk niet spreken. Wel markeert de EV de Europese wedergeboorte van het van oorsprong Britse merk, dat nu in handen van het Chinese conglomeraat SAIC is. Toegegeven, een zuiver EV-merk is MG niet met de plug-in hybride EHS, maar het overgrote deel van de in Nederland gevoerde modellen (de ZS EV, Marvel R en de 5 Electric) hebben een elektrisch hart. Een spannend vooruitzicht is de Cyberster, een elektrische roadster van het merk. Daarvan kon AutoWeek onlangs nog de patenttekeningen laten zien, en die zijn veelbelovend! Verder is er een hatchback in aantocht die de Volkswagen ID3 en Renault Megane E-Tech moet beconcurreren.

Aiways

De Chinezen komen. In tegenstelling tot MG, probeert Aiways het op de Europese markt met een voor ons geheel nieuwe naam. De U5 is vooralsnog het enige model dat de fabrikant op de prijslijst heeft staan, maar op korte termijn komt daar de U6 - met aflopende daklijn - bij. Dit jaar wil het merk 10.000 auto's verkopen op de Europese markt.

Xpeng

XPeng is een gloednieuwe Chinese fabrikant van EV's op Nederlandse bodem. Het eerste model van het merk is de bovenstaande P5, die verkrijgbaar is vanaf €48.000. Later komen daar nog de grotere P7 en de elektrische SUV G9 bij. De merknaam is voor ons wellicht wel even wennen, want het had ook zomaar kunnen gaan om een nieuwe smartphone.

BYD

We gaan nog wel even door met de Chinezen in dit lijstje. BYD is in ieder geval een serieuze partij, want in april was de fabrikant nog de grootste EV-bouwer van China. Wellicht dat je de merknaam al wel eens hebt zien staan op een elektrische stadsbus. Concrete plannen voor de Europese en Nederlandse markt zijn nog niet bekend als het gaat om personenauto's, maar het lijkt erop dat de BYD Han en BYD Tang ook bij ons leverbaar worden.

Great Wall (Wey en Ora)

De Chinese autofabrikant Great Wall haalt niet één, maar twee merken naar Europa. Het modern ogende Wey en Ora, dat juist inzet op bijzondere retrodesigns. De modellen van beide merken hebben wel bijzondere namen. Ora heeft bijvoorbeeld de 02- en 03 Cat, terwijl de auto's van Wey de modelaanduiding 'Coffee' met daarachter een cijfer hebben. Overigens bouwt Wey nu vooral plug-in hybrides, terwijl Ora echt alleen elektrisch is.

Nio

Als er één Chinees merk wordt gezien als een rivaal voor Tesla, dan is het wel Nio. De afgebeelde ET5 heeft zowel met zijn uiterlijk als zijn specificaties behoorlijk wat weg van de Tesla Model 3 Performance. Toch zijn het niet per sé de auto's waarmee Nio vernieuwend probeert te zijn. Dat zijn namelijk de accuwisselstations die het neerzet in de landen waar het actief is, waaronder Noorwegen. Daar kun je in vijf minuten je accu geautomatiseerd laten wisselen, zodat je direct weer met een volle lading op weg kunt. Eerder faalde onder meer Renault met een dergelijk idee, maar Nio denkt dat de markt er nu klaar voor is. Afwachten ...

Hongqi

Als het goed genoeg is voor functionarissen van de Communistische Partij, dan is het ook goed genoeg voor de Europeanen. Bij Hongqi hadden ze kennelijk die gedachte, want de afgebeelde elektrische SUV E-HS9 komt naar Europa. Momenteel is Hongqi alleen nog actief in Noorwegen, de Europese proeftuin voor veel Chinese EV-merken. Het merk heeft nog geen concrete plannen om ook naar Nederland te komen, maar als dat gebeurt, lijkt de E-HS9 best een prima aanbieding. De SUV is wat betreft formaat namelijk vergelijkbaar met een Mercedes-Benz GLS, maar heeft in Noorwegen een vanafprijs van circa 60 mille. Daarvoor heb je bij het merk met de ster nog niet eens een EQC ...

JAC

Van de snelle en luxe Chinese EV's doen we even een paar tredes terug op de ladder naar de JAC iEV7s. Dat is een hele mond vol, maar gelukkig heeft hij nu een kortere naam gekregen: E-S2. Met een vanafprijs van €29.900 is het met afstand de goedkoopste elektrische cross-over die je in Nederland kunt kopen. Verwacht geen flitsende prestaties, maar met 116 pk en 270 Nm kom je prima mee in het verkeer. De actieradius ligt dankzij de accucapaciteit van 39 kWh tussen 240 en 300 kilometer.

Seres

Een concurrent van JAC is Seres, dat met de Seres 3 eveneens een elektrische cross-over naar Nederland brengt. De Seres 3 is met een vanafprijs van €37.995 wel fors duurder dan de JAC E-S2. Daarvoor krijg je wel wat meer terug, want in de bodem zit een accupakket van 52 kWh en de elektromotor op de vooras levert 163 pk en 300 Nm koppel. Dankzij de grotere accu moet je op één acculading 320 kilometer ver komen met de Seres 3. Overigens is dit niet het enige model waarmee het merk naar Nederland komt, de grotere Seres 5 en Seres 7 zitten ook nog in de pijplijn.

Faraday Future

Dan over naar de merken die nog moeten gaan beginnen met het produceren van auto's. Te beginnen met de geplaagde Amerikaanse start-up Faraday Future, dat dankzij de hulp van de Chinese gigant Geely toch nog van de grond lijkt te komen. Dit jaar moet het eerste model, de FF 91, echt in productie gaan. Met de FF 91 komt Faraday Future in het segment terecht van de eerder genoemde Lucid Air, maar het merk heeft ook de Duitse premium-brigade en Tesla in het vizier. De beloofde specificaties van de FF 91 liegen er niet om: 1.050 pk, 0-60 mph in 2,4 tellen en een accupakket van 130 kWh. De gecommuniceerde actieradius is met 480 kilometer overigens niet heel ruim voor het formaat accu. Of het inderdaad wat gaat worden met Faraday Future, zal later dit jaar moeten blijken.

Fisker

Fisker kennen sommigen misschien nog wel van de bijzondere Karma. Dat avontuur kwam echter ten einde, waarna ontwerper Henrik Fisker een nieuw EV-merk opzette. De ambitie vliegt je met de ene na de andere tekening van een nieuw model om de oren, maar in de vorm van de Ocean worden de plannen van Fisker behoorlijk concreet. Eind dit jaar komt die elektrische SUV op de markt in Amerika en 'geselecteerde Europese landen'. Een vanafprijs van tussen de 40 en 50 mille en een actieradius van 480 kilometer klinken ons als muziek in de oren, maar ook voor Fisker geldt: eerst zien, dan geloven.

Lightyear

We eindigen met de Nederlandse start-up Lightyear. Dit najaar moet de Lightyear 0, de productieversie van de eerdere One, van de band rollen. Met zonnepanelen op het dak is Lightyear een pionier in de industrie, maar dat mag ook wat kosten: de Lightyear 0 heeft namelijk een prijskaartje van maar liefst €250.000. Dan ben je wel exclusief onderweg, want Lightyear bouwt slechts 946 exemplaren van de 0. Het bedrijf werkt inmiddels aan een tweede model, dat met een aanschafprijs van om en nabij de 30 mille veel bereikbaarder moet worden.

Zou jij voor één van deze nieuwe EV-merken kiezen? Of hou je het liever bij de bekende spelers? Laat het weten in de reacties!