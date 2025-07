Tesla heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over een ongeluk waarbij de bestuurder van een Tesla Model 3 is omgekomen. Dat komt naar voren uit een gerechtelijk document.

De bestuurder had vertrouwd op het rijhulpsysteem van zijn auto, maar botste in 2019 op een vrachtwagen die een snelweg overstak. "Onoplettendheid door te veel vertrouwen op automatisering" was de oorzaak van het feit dat de Amerikaan niet kon reageren op de vrachtwagen, wees onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder NTSB uit. De waakhond was echter kritisch op Tesla's rijhulpsysteem Autopilot, dat geen "visuele of hoorbare waarschuwing aan de bestuurder om zijn handen terug op het stuur te leggen" had gegeven.

Deze rechtszaak was een van de eerste die de gebreken in de autonome rijsoftware van Tesla aankaartte. Vorig jaar schikte de elektrische autofabrikant al met nabestaanden van een man die omkwam terwijl hij zijn Tesla Model X op Autopilot bestuurde.

In de rechtbank van Miami vond donderdag een zitting plaats waarin Tesla zich moest verdedigen voor een ander dodelijk ongeluk in 2019. Een Tesla S botste destijds op een geparkeerde SUV waarbij een stopbord werd genegeerd. Daarbij kwam een vrouw die naast de SUV stond om het leven en raakte haar vriend ernstig gewond.

In die zaak moet duidelijk worden wie verantwoordelijk was voor het ongeluk: de bestuurder of het Autopilot-systeem. De bestuurder reikte vlak voor het ongeluk naar de grond om een gevallen telefoon op te pakken, maar het blijft onduidelijk of hij de waarschuwingen van zijn auto zag of hoorde.