Faraday Future onthult productierijpe FF 91

Het was alweer een tijdje stil rond het ambitieuze Amerikaanse Faraday Future, maar nu is er een grote mijlpaal bereikt: de eerste productierijpe FF 91 is van de band gerold in Californië.

We spoelen even terug naar januari 2017. Toen presenteerde start-up Faraday Future zijn eerste auto, de FF 91. Een forse elektrische auto met een futuristisch ogend koetswerk, waarmee de Amerikanen de aanval op Tesla wilden openen. Nog voor de onthulling van de FF 91 liet Faraday Future al zien dat het Tesla als voornaamste concurrent ziet, door (met goed gevolg) een dragrace te houden tegen een Model S P100D. De technische specificaties van de FF 91 logen er niet om: 1.050 elektro-pk's, een sprint van 0 naar 60 mph (96 km/h) in 2,4 tellen, een accupakket met een capaciteit van 130 kWh, goed voor een actieradius van 608 km (NEDC). Let wel: we hebben het hier over 2017. Er is vervolgens echter dik vijf jaar overheen gegaan voordat de FF 91 eindelijk realiteit werd, want nu presenteert Faraday Future eindelijk de productieversie.

De afgelopen vijf jaar zijn voor Faraday Future namelijk wat moeilijk geweest. Dat kwam, in Jip-en-Janneketaal, door een tekort aan geld en gerommel over waar men de FF 91 nou zou gaan bouwen. Inmiddels zijn de benodigde financiële middelen, mede dankzij een samenwerking met automotive-gigant Geely, aanwezig. Nu kan de FF 91 dus eindelijk in productie gaan. Dat wil zeggen: in het derde kwartaal van dit jaar start de serieproductie. Die vindt plaats in de fabriek in Hanford, in de Amerikaanse staat Californië.

Specifieke nieuwe informatie over de FF 91 blijft achterwege en op de website van Faraday Future zien we nog altijd dezelfde specificaties als in 2017 werden gecommuniceerd. Althans, men spreekt nu over 'ruim 300 mijl rijbereik', ofwel ruim 480 km. Dat is dus aanzienlijk conservatiever geschat dan de 608 km die destijds nog verwacht werd. Over verwachte prijzen houdt Faraday Future ook de kaken nog stijf op elkaar. Van wat we tot op heden van de FF 91 hebben gezien, belooft het in ieder geval een bijzonder luxe EV te worden, die qua (vermogen-)prestaties weliswaar Tesla op de korrel heeft, maar een luxebeleving als in een Mercedes-Benz S-klasse wil geven. Die aanpak doet ook denken aan die andere ambitieuze club uit de VS: Lucid Motors.

We zijn benieuwd of het er nu écht van gaat komen. Faraday Future geeft aan nu eerst nog een laatste testfase in te gaan met pre-productiemodellen en dan in het derde kwartaal dus de serieproductie af te trappen. Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast inschrijven.