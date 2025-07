Een elektrische zevenzitter van Kia met een vanafprijs van zo’n €18.000? Een utopie in Europa, maar in India bestaat het gewoon. En hij heet Kia Carens Clavis EV.

De Kia Carens Clavis is de eerder dit jaar gefacelifte versie van de Kia Carens die sinds 2021 bestaat. Het is in feite de opvolger van de Carens die in de jaren daarvoor ook in de Europese showrooms stond, maar anders dan die auto is de nieuwe Carens een wat SUV-achtig model. Ook is de laatste Carens vooral bedoeld voor groeimarkten, en India staat bovenaan die lijst. De Carens Clavis, compleet met nieuwe Kia-designtaal en Star Map-verlichting, was er al op benzine en diesel. Nu voegt Kia voor het eerst ook een elektrische versie toe, de eerste Kia-EV die in India wordt gebouwd. En dat levert best een interessant pakket op.

Deze 4,54 meter lange voorwielaandrijver biedt onverminderd plaats aan zeven personen. De basisversie heeft een 42-kWh accu, wat volgens Kia een rijbereik van 404 kilometer oplevert. Dat lijkt ons wat optimistisch, maar het is dan ook gemeten volgens een testcyclus die wat vergevingsgezinder lijkt dan ‘onze’ WLTP-methode. De basisversie is 135 pk sterk en rolt in 9,5 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h.

Wie liever op alle vlakken meer wil, kan ook voor een ‘Long Range’ met 51,4 kWh gaan. Die komt volgens dezelfde cyclus 490 kilometer ver en sprint dankzij meer vermogen in 8,4 tellen van 0 naar 100 km/h. Bij de laadcijfers zien we wel dat geld een thema was bij deze modellen, want snelladen van 10 naar 80 procent gaat niet snel (39 minuten) en een driefasen-boordlader heeft de Carens Clavis ook al niet, hoewel dat in India natuurlijk heel goed irrelevant kan zijn.

Bovendien vergeven we hem bijna alles als je de prijs ziet, want omgerekend kost de basisversie slechts zo’n €18.000. De Long Range-variant is duurder, maar met omgerekend zo’n €22.500 valt het ook wel mee. Een eventuele exportversie voor Europa zou natuurlijk een stuk duurder zijn, maar zelfs dan zou dit zomaar een goed alternatief kunnen zijn voor de Citroën C3 Aircross en Opel Frontera. Dat zijn ook ‘budgetauto’s’, ook zevenzitters en desgewenst ook EV’s, alleen is de combinatie van zeven zitplaatsen en elektrische aandrijflijn bij Stellantis niet leverbaar. Is dat geen geinig gaatje, Kia?