Volkswagen strooit met korting voor sportiefste EV's

In navolging van de Limited Edition-uitvoeringen die onlangs werden geïntroduceerd voor de Volkswagen ID3, ID4 en ID7, introduceert Volkswagen die nu ook voor de sportiefste, GTX geheten uitvoeringen van die EV's. We hebben het dan dus over de, hoe raad je het, GTX Limited Edition.

Net als eerder behelst de Limited Edition bij de GTX onder meer het Black Edition-pakket. Ook is er een audiosysteem van Harman Kardon van de partij en elektrisch verstelbare 'ergoActive'-stoelen. Bij de ID4 en ID7 zit er ook nog een panoramadak bij.

Het drietal is stukken minder duur dan de GTX-versies aanvankelijk kostten. Zo ben je voor de Volkswagen ID3 GTX Limited Edition €47.990 kwijt en dat is vier mille minder. Bij de Volkswagen ID4 GTX Limited Edition is het voordeel €5.790 en ben je minstens €54.990 kwijt. De ID7 kost als GTX Limited Edition minstens €64.990 en dat is maar liefst €7.790 minder. Bestellen kan per direct.