Xpeng P5: tot 465 kilometer elektrisch vanaf zo'n 48 mille

Xpeng heeft de verwachte Nederlandse vanafprijs vrijgegeven van de eerste auto die het naar ons land haalt: de P5. De P5 is een elektrische sedan die tot 465 kilometer ver komt op een volle accu. Reserveren kan per direct.

In maart werd bekend dat de P5 de eerste auto zou zijn die het Chinese Xpeng naar Nederland zou halen. De Xpeng P5 is een 4,81 meter lange sedan die wat formaat betreft tussen de Model 3 en Model S van Tesla in valt. Net als de Model 3 heeft de P5 overigens een kleine sedanklep, een kofferdeksel die een 450 liter grote bagageruimte afdekt. Onder het hoofdvak kun je nog eens 70 liter extra kwijt.

Xpeng geeft nu de verwachte Nederlandse vanafprijs van de P5 vrij. De Xpeng P5 gaat in Nederland naar verwachting €48.000 kosten. Dat is minder dan Tesla voor de instapper van de Model 3 vraagt, de achterwielaangedreven versie die €51.990 kost en 491 WLTP-kilometers ver komt op een lading. De door een 211 pk en 310 Nm sterke elektromotor voorwielaangedreven Xpeng P5 heeft een 66,2 kWh accu in z'n bodem waar je tot 465 kilometer kunt rijden zonder bij te laden. Snelladen kan met een laadvermogen van maximaal 70 kW. In 7,5 tellen zoemt de Xpeng P5 naar een snelheid van 100 km/h. De P5 heeft ook zogenoemde V2L (Vehicle to Load)-techniek aan boord waarmee je met tot 3,3 kW andere apparaten kunt opladen.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de Xpeng P5 lijkt dik in orde. Op de lijst met aanwezige verwennerij vinden we een groot glazen panoramadak, een elektrisch zonnescherm, een uitgebreid audiosysteem, een luchtzuiveringssysteem dat luistert naar de naam Xfreebreath en een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen. Met Xpilot 2.5 worden zaken als adaptieve cruise control, actieve rijbaanassistenten en zelfs Active Lane Chance aan elkaar geknoopt en dankzij Parking Assist kan de P5 zich ook zelf parkeren. Daarnaast is een virtuele assistent aanwezig waar je tegen kunt babbelen om allerhande zaken uit te laten voeren. Denk aan het aanpassen van de temperatuur of het openen en sluiten van het zonnescherm. Achter het stuurwiel zit een 12,3 inch scherm dat als instrumentarium functioneert. Centraal in het dashboard vinden we een verticaal georiënteerd scherm met een diameter van 15,6 inch. Lichtmetalen sloffen in de maat 17 inch zijn standaard.

De Xpeng P5 is in drie 'kleuren' uit te voeren: Space Gray, Deep Black en Topas White. Voor het interieur valt te kiezen uit zwart of bruin kunstleder. De P5 is op de website van Xpeng na het doen van een aanbetaling per direct te reserveren. Xpeng maakte eerder al melding van een variant met 80 kWh accu die volgens de minder nauwkeurige NEDC-cyclus zo'n 600 kilometer ver komen op een acculading. Daarnaast spreekt het bedrijf van een variant met 550 NEDC-kilometers bereik.

We zien benieuwd naar wat jullie van de prijstechnische positionering van de Xpeng P5 vinden. Laat het ons weten in de reacties!