Tesla-lockdown maakt BYD grootste EV-bouwer in China

De Chinese autobouwer BYD was in april de allergrootste op het gebied van EV's in China. Het bedrijf liet daarmee onder andere Tesla achter zich, al zegt dat in dit geval meer over Tesla dan over BYD.

In China werkt men niet met EV-verkoopcijfers, maar met de term NEV. Dat staat voor New Energy Vehicles en behalve volledig elektrische auto's mogen ook plug-in hybrides zich tot deze categorie rekenen. BYD is vaak de grootste op NEV-gebied, maar Tesla gaat er traditioneel met de winst op EV-gebied vandoor. In april was dat echter anders en verkocht BYD met dik 57.000 stuks* veel meer puur elektrische voertuigen dan Tesla. Dat bleef namelijk steken op iets meer dan 1.500 auto's en doorbreekt daarmee op brute wijze een maandenlange periode met rond de 60.000 stuks per maand. BYD kon Tesla dan ook alleen maar inhalen doordat laatstgenoemde in Shanghai met wekenlange lockdowns vanwege Covid-regels te maken kreeg. De fabriek moest daardoor dicht en dat scheelt tienduizenden auto's.

BYD zet door

Het door superbelegger Warren Buffett gesteunde BYD werkt echter aan plannen om de concurrentie ook in de toekomst voor te blijven. Dat doet het concern onder andere door directer in te zetten op de winning van lithium, een grondstof die van levensbelang is voor accu's van elektrische auto's.

In maart maakte BYD bekend 3 miljard yuan, omgerekend krap 420 miljoen euro, te investeren in de Chengxin Lithium Group, een leverancier die projecten en belangen heeft in lithiummijnen in China, maar ook in andere landen, zoals Indonesië en Argentinië. In januari sleepte het autobedrijf een contract binnen om het metaal te produceren in Chili, 's werelds op één na grootste lithiumproducent.

Recente mediaberichten in China suggereerden dat de autofabrikant zich verder inzet op dat gebied. BYD zou dicht bij de aankoop van zes mijnen in Afrika zijn. Die productielocaties zouden genoeg lithium hebben om meer dan 27 miljoen auto's te produceren. Dat zou voldoende kunnen zijn om BYD's lithiumbehoefte voor de komende tien jaar te dekken. BYD heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar. Volgens kenners houdt BYD er, gelet op de koopwoede in Afrika, rekening mee dat er tekorten kunnen ontstaan.

Steeds meer autoproducenten vergroten hun betrokkenheid bij hun leveringsketens. Dan gaat het vooral om de winning en raffinage van metalen die nodig zijn voor accu's. Bijkomend nadeel is dat mijnbouwprojecten niet altijd volgens planning van start gaan. Daarnaast wordt de winning bemoeilijkt door de extra milieucontroles die landen instellen.

*Electrive.com