Nio ET5: Chinese rivaal voor Tesla Model 3

Nio groeit als kool. In China is de fabrikant van hoger in de markt gepositioneerde EV's al een gevestigde naam en ook in Europa krijgt het merk nu voet aan de grond. Momenteel is Nio op ons continent alleen nog actief in Noorwegen met de ES8, een forse SUV met een vanafprijs van omgerekend €67.000. In 2022 komt Nio naar Duitsland en Denemarken, waarna de Chinezen in 2025 in meer dan 25 landen wereldwijd actief wil zijn. Nederland werd in de presentatie nog niet genoemd.

Komend jaar komt ook de ET7, een concurrent voor auto's als de Tesla Model S en Audi e-tron GT, op de markt. Leveringen van de grote sedan starten op 20 maart. Daarnaast zet Nio in op 'Battery as a Service' met zijn accuwisselstations. In totaal voerden Nio-eigenaren daar gecombineerd al 5,5 miljoen wissels uit. Dit jaar bouwde Nio in totaal 733 wisselstations. De lat ligt hoog, want in 2025 moeten daarvan 4.000 stuks uit de grond zijn gestampt. Ook heeft het merk eigen 'superchargers': in China staan nu in totaal 6.484 laadpunten van Nio.

Sportieve inborst

Het belangrijkste nieuws van 'Nio Day' is echter de komst van de ET5, het broertje van de ET7. Het model meet 4790 mm in de lengte, is 1499 mm hoog en heeft een wielbasis van 2888 mm. De ET5 is duidelijk familie van de ET7 en is meer nog dan zijn grote broer gericht op sportiviteit. Aan de voorzijde zijn de koplampen gesplitst in twee delen, met smalle ledstrips als achterlichten en de koplampen zelf geïntegreerd in de voorbumper. Verder heeft de ET5 een geprononceerde voorspoiler die duidelijk verder uitsteekt dan bij de ET7 het geval is. Aan de achterzijde vormt één lichtbalk over de gehele breedte van de auto het achterlicht. Nio noemt de ledbalk 'illumiBlade'. Verder prijkt onder de achterbumper een diffuser om het sportieve karakter verder te benadrukken.

Net als bij de Tesla Model 3 het geval is, beschikt ook de ET5 over een groot glazen panoramadak. De sedan is te bestellen in maar liefst 9 exterieurkleuren, waarvan de getoonde exemplaren gespoten zijn in 'Sunbathe Yellow' en 'Airspace Blue'. Volgens Nio zijn alle exterieurkleuren geïnspireerd op kleuren van de lucht.

700 kilometer actieradius

Nio laat vooralsnog slechts één aandrijflijn zien voor de ET5. Dat is dan ook meteen geen kinderachtige. De sedan heeft een elektromotor met een vermogen van 150 kW op de vooras en een 210 kW sterke unit op de achteras. Daarmee heeft de ET5 dus vierwielaandrijving, door Nio 'Smart AWD' gedoopt. Samen leveren de twee elektromotoren een systeemvermogen van 360 kW (480 pk) en 700 Nm koppel. Met dat vermogen zoemt de ET5 naar de 100 km/h in 4,3 seconden, één seconde trager dan de Tesla Model 3 Performance. Ook heeft de ET5 volgens Nio een gewichtsverdeling van 50/50. Uit alles blijkt dat de ET5 gericht is op de sportieve rijder. Het remsysteem is ook speciaal ontwikkeld voor de ET5 en heeft vier zuigers op iedere remklauw. Daarmee staat de ET5 desgewenst in 33,9 meter stil vanaf 100 km/h. Met acht verschillende rijmodi moet de EV voor ieder wat wils bieden.

Gelukkig hoeft het rijplezier niet van korte duur te zijn. De basisaccu voor de ET5 heeft een capaciteit van 75 kWh, waarmee de sedan volgens Nio pas na 'meer dan 550 kilometer' zonder stroom komt te staan. Met grotere accupakketten van 100 kWh en zelfs 150 kWh bedraagt de actieradius volgens Nio zelfs respectievelijk ruim 700 of 1.000 kilometer. Die eventuele topversie met 150 kWh komt echter nog niet terug in de prijslijst.

Daarnaast focust Nio met de ET5 verder op autonoom rijden. Daarvoor beschikt de sedan over twee systemen met de verzamelnamen Nio Aquila Super Sensing en Nio Adam super computing. De ET5 heeft in totaal 33 sensoren aan boord, waaronder een hele batterij aan camera's en een lidarsensor. De computer verwerkt al die gegevens vervolgens met een rekenkracht van 1.016 TOPS. Volledig zelfstandig rijden kan de ET5 echter nog niet.

Kleurrijk binnenste

Het interieur van de ET5 heeft wel wat weg van het binnenste van de Model 3 als het gaat om hoe strak en opgeruimd het geheel is vormgegeven. Zo zijn de ventilatieroosters en de speakers nagenoeg onzichtbaar weggewerkt. Wel valt meteen op dat de Nio ET5 nog een extra display recht voor de bestuurder heeft. Het centrale touchscreen staat verticaal en heeft een formaat van 12,8-inch. Bovenop het dashboard zit Nomi, de virtuele assistent van Nio die je gedurende de hele rit blij aan zit te staren. Het interieur is te bestellen in zes verschillende thema's. Geheel in lijn met de huidige trend is het interieur van de ET5 opgetrokken uit duurzame materialen.

Verder zijn heel veel zaken als standaard aanwezig op de ET5. Nio laat niet duidelijk zien voor welke zaken je nog moet bijbetalen, maar heel veel kan het niet zijn. Zo zijn alle multimediasystemen, soft close-portieren en keyless entry al standaard aanwezig. Ook uitgebreide sfeerverlichting, door Nio 'PanoCinema' gedoopt, zit er altijd op. Voor muziekliefhebbers is er ook goed nieuws, want de ET5 beschikt over een audiosysteem met 23 speakers en een vermogen van 1.000 Watt.

Daarnaast levert Nio de ET5 ook met een Augmented Reality-bril, al is het nog niet duidelijk of je daarvoor moet bijbetalen. Volgens Nio betekent de bril dat er minder displays nodig zijn in de auto, maar de precieze functies laat het merk niet zien in de presentatie. Ook komt het merk met een Virtual Reality-bril voor de ET5, maar dat is bedoeld voor als de auto geparkeerd staat. Nio zegt daarvoor nog apps te ontwikkelen waarmee je bijvoorbeeld onderweg beelden kunt maken met de camera's van de auto.

Chinese prijzen

De ET5 komt vanaf september 2022 op de markt. Het is nog niet duidelijk of het model dan ook meteen naar Europa komt, want voorlopig vermeldt Nio alleen de Chinese prijzen. De basisversie van de ET5 met het accupakket van 75 kWh kost in China omgerekend €45.776. Ter vergelijking: de Tesla Model 3 Standard Range kost in Nederland €49.980. Met het accupakket van 100 kWh komt de prijs van de ET5 uit op omgerekend €53.871. Bestel je de ET5 met Battery as a Service? Dan hoef je omgerekend maar €36.007 af te tikken, maar betaal je maandelijks €136 voor het accupakket van 75 kWh of €206 voor 100 kWh. Over het accupakket van 150 kWh rept het merk dus nog niet. Verder geeft Nio in China 10 jaar garantie op de ET5.